Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều mai (6/10), vận may trời cho sẽ giúp cuộc đời tuổi Ngọ chuyển biến tích cực về tài chính. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này tuổi Ngọ sẽ đổi đời ngoạn mục, tự làm đại gia trong chốc lát. Cho dù bạn mới chỉ đang nhen nhóm lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình chốt hợp đồng, mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Chưa kể, Ngọ sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc.

Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình tuổi Ngọ đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, vào chiều ngày mai (6/10), tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Ảnh minh họa: Internet

Được Chính Tài nâng bước, cuộc sống người tuổi Dậu sắp tới ngập tràn may mắn. Vốn là con giáp hiền lành, ngoan ngoãn nên bằng năng lực và tài mạng của mình, sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ lên một tầm cao mới. Tài lộc trở nên thịnh vượng với tuổi Dậu, chẳng mấy chốc họ trở nên giàu có. Tiền không chỉ về đầy túi, Dậu còn gặp nhiều bất ngờ khi đào hoa nở rộ.

Đây chính là thời hoàng kim của người cầm tinh con Gà. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Dậu thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!