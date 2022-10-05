Qua hết hôm nay (10/9 âm lịch): 3 con giáp rũ bùn đứng dậy trở thành cỗ máy in tiền, đứng đầu bảng vàng, Phật Bà dìu bước, Tài Tinh gửi tín hiệu vui

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tiền tài không tự tìm đến con giáp. Con giáp may mắn này đã sắp xếp công việc từ trước nên giờ đây chỉ cần ngồi yên chờ Thần Tài mang tiền bỏ vào túi. Vận trình lên hương, Ngọ làm gì cũng thuận lợi.

Người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ vô cùng suôn sẻ khi qua hết ngày hôm nay (10/9 âm lịch). Sau thời gian làm việc vất vả và đây là lúc Ngọ làm mới lại bản thân, sạc đầy năng lượng bằng những cuộc vui chơi, tận hưởng cuộc sống.

Những người tuổi Dần vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dần sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Ngọ đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Thời vận thăng hoa cộng thêm đang vào ngày nghỉ nên con giáp này có thể thử sức ở một số trò chơi may rủi để kiếm một khoản tiền kha khá. Những lựa chọn trước kia đúng đắn mà chính bản thân Ngọ cũng bất ngờ. Tuy nhiên, Ngọ hãy nhớ rằng chỉ nên vui chơi là chính, chớ nên lún sâu kẻo lỡ đại nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, qua hết ngày hôm nay (10/9 âm lịch), người tuổi Dần được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Từ giai đoạn này trở đi, con giáp này còn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Dần sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, Dần sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Dần nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Con giáp này hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Tỵ hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế. Vì vậy mà con giáp này dễ thành công trong công việc. Con giáp này biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên được nhiều người yêu mến và giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, qua hết ngày hôm nay (10/9 âm lịch), người tuổi Tỵ sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên vận khí của con giáp này tăng tiến mạnh mẽ, tài vận tiền bạc cũng vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Con đường tài lộc của tuổi Tỵ khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù chỉ là những người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính, sống khá viên mãn. Đây sẽ là quãng thời gian mà con giáp có được sự giúp đỡ của quý nhân để làm ăn thắng lợi. Tiền của sẽ cùng một lúc đổ dồn về ví giúp Tỵ chuyển mình trở thành đại gia.

* Thông tin trong bài mang tính tham khả, chiêm nghiệm!