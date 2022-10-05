Qua hết hôm nay (10/9 âm lịch): 3 con giáp rũ bùn đứng dậy trở thành cỗ máy in tiền, đứng đầu bảng vàng, Phật Bà dìu bước, Tài Tinh gửi tín hiệu vui

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 06:51

Tử vi có nói, qua hết ngày hôm nay (10/9 âm lịch), 3 con giáp này có vận trình khởi sắc, vận may cứ liên tục kéo về giúp họ kiếm được một số tiền khá lớn.

Tuổi Ngọ

Qua hết hôm nay (10/9 âm lịch): 3 con giáp rũ bùn đứng dậy trở thành cỗ máy in tiền, đứng đầu bảng vàng, Phật Bà dìu bước, Tài Tinh gửi tín hiệu vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ vô cùng suôn sẻ khi qua hết ngày hôm nay (10/9 âm lịch). Sau thời gian làm việc vất vả và đây là lúc Ngọ làm mới lại bản thân, sạc đầy năng lượng bằng những cuộc vui chơi, tận hưởng cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tiền tài không tự tìm đến con giáp. Con giáp may mắn này đã sắp xếp công việc từ trước nên giờ đây chỉ cần ngồi yên chờ Thần Tài mang tiền bỏ vào túi. Vận trình lên hương, Ngọ làm gì cũng thuận lợi.

Người tuổi Ngọ đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Thời vận thăng hoa cộng thêm đang vào ngày nghỉ nên con giáp này có thể thử sức ở một số trò chơi may rủi để kiếm một khoản tiền kha khá. Những lựa chọn trước kia đúng đắn mà chính bản thân Ngọ cũng bất ngờ. Tuy nhiên, Ngọ hãy nhớ rằng chỉ nên vui chơi là chính, chớ nên lún sâu kẻo lỡ đại nghiệp.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dần sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Qua hết hôm nay (10/9 âm lịch): 3 con giáp rũ bùn đứng dậy trở thành cỗ máy in tiền, đứng đầu bảng vàng, Phật Bà dìu bước, Tài Tinh gửi tín hiệu vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, qua hết ngày hôm nay (10/9 âm lịch), người tuổi Dần được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Từ giai đoạn này trở đi, con giáp này còn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Dần sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, Dần sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Dần nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Con giáp này hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Tỵ hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế. Vì vậy mà con giáp này dễ thành công trong công việc. Con giáp này biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên được nhiều người yêu mến và giúp đỡ.

Qua hết hôm nay (10/9 âm lịch): 3 con giáp rũ bùn đứng dậy trở thành cỗ máy in tiền, đứng đầu bảng vàng, Phật Bà dìu bước, Tài Tinh gửi tín hiệu vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, qua hết ngày hôm nay (10/9 âm lịch), người tuổi Tỵ sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên vận khí của con giáp này tăng tiến mạnh mẽ, tài vận tiền bạc cũng vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Con đường tài lộc của tuổi Tỵ khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù chỉ là những người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính, sống khá viên mãn. Đây sẽ là quãng thời gian mà con giáp có được sự giúp đỡ của quý nhân để làm ăn thắng lợi. Tiền của sẽ cùng một lúc đổ dồn về ví giúp Tỵ chuyển mình trở thành đại gia. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khả, chiêm nghiệm!

Trúng số 100 tỷ vào chiều nay (5/10/2022), số phận đã an bài sẵn 3 con giáp rũ bùn đứng dậy thành tỷ phú giàu sang, vận mệnh đổi gió xoay chiều

Trúng số 100 tỷ vào chiều nay (5/10/2022), số phận đã an bài sẵn 3 con giáp rũ bùn đứng dậy thành tỷ phú giàu sang, vận mệnh đổi gió xoay chiều

Theo các chuyên gia tử vi, vào chiều nay (5/10), những con giáp này nhất định sẽ giàu sang phú quý nhờ Thần Tài phù hộ. Cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý