Tử vi đúng 5 ngày (6-10/10): 3 con giáp vận mệnh đổi gió xoay chiều, đón vận may bất tận, làm 1 hưởng 10, Thần Tài chiếu cố, tiền tài dư dả khiến ai cũng phải hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 08:16

Tử vi 12 con giáp trong 5 ngày tới (6-10/10) dự báo rằng, thời điểm này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới (6-10/10), vận trình sáng nhất của Dần chính là vận trình tài lộc. Bạn nhận được nguồn thu lớn từ nghề chính và phụ. Cùng với đó, công việc của bạn cũng trở nên suôn sẻ, có cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng, con giáp nên biết nắm bắt cơ hội trong thời gian tới.

Tử vi đúng 5 ngày (6-10/10): 3 con giáp vận mệnh đổi gió xoay chiều, đón vận may bất tận, làm 1 hưởng 10, Thần Tài chiếu cố, tiền tài dư dả khiến ai cũng phải hờn ghen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Dần trong thời gian này cũng vô cùng khởi sắc. Người độc thân có vượng đào hoa, dễ tìm thấy bến đỗ lý tưởng cho bản thân mình. Người có gia đình cũng êm ấm do bạn cùng người ấy có sự chia sẻ lẫn nhau, tạo nên một cuộc hôn nhân êm ấm.

Những ngày sắp tới, người cầm tinh con Cọp có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà Dần thời gian này, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của Dần đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng.

Tuổi Mùi

Mùi đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mùi có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Tử vi đúng 5 ngày (6-10/10): 3 con giáp vận mệnh đổi gió xoay chiều, đón vận may bất tận, làm 1 hưởng 10, Thần Tài chiếu cố, tiền tài dư dả khiến ai cũng phải hờn ghen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 5 ngày sắp tới đây (6-10/10) Mùi có nguồn tiền khủng đổ về tiêu hoài không hết. Công việc của con giáp này được thực hiện suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tiền lương thưởng của Mùi trong thời điểm này cứ được cộng dồn liên tục, dư dả mua nhà sắm xe, du lịch khắp nơi.

Thời điểm này, Mùi cũng gặp may mắn về tình cảm, tìm được tình yêu đích thực trong đời, từ đó tình duyên và sự nghiệp đều vượng phát. Với ý chí mạnh mẽ luôn tiến về phía trước, những người thuộc tuổi Mùi chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng trong những tháng cuối năm này.

Tuổi Tuất

Tuất vốn là những người nhạy bén, thông minh, cùng với khả năng nắm bắt thời cơ và tầm nhìn xa trông rộng nên con giáp này rất dễ gặt hái được nhiều thắng lợi lớn. Dẫu phải trải qua nhiều chông gai, khó khăn và nhiều thử thách nhưng Tuất vẫn có thể tìm ra cho mình hướng đi tốt đẹp.

Tử vi đúng 5 ngày (6-10/10): 3 con giáp vận mệnh đổi gió xoay chiều, đón vận may bất tận, làm 1 hưởng 10, Thần Tài chiếu cố, tiền tài dư dả khiến ai cũng phải hờn ghen - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 5 ngày tới (6-10/10) cho biết, cuộc sống tuổi Tuất thời gian này sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thời gian trước có thể họ không thành công như mong đợi nhưng trong thời gian này sẽ thịnh vượt vượt trội, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có tín hiệu tích cực.

Tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Tuất sẽ có thể thực hiện mơ ước bấy lâu nay của bản thân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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