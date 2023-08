Phụ nữ sở hữu 1 trong 7 nét tướng này tương lai sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc ngập tràn, phú quý giàu sang

Người có tướng mắt này phối hợp với tai và lông mày đẹp là đại quý nhân. Đồng tử ngay ngắn, sáng, lông mày dài và thanh tú là người vừa phú quý, vừa có phúc, cuộc đời giàu có, an nhàn.

Ánh mắt cương liệt, có thần uy khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt, phối hợp với tướng miệng đẹp là người có tài lãnh đạo. Họ có tư tưởng cao xa, lời nói thuyết phục, là tướng người được mọi người mến phục, những người phụ nữ này dễ có phúc lấy được người chồng giàu sang, phú quý.

Tóc mềm mại

Thông thường, người phụ nữ có mái tóc mềm mại, có tính cách dịu dàng, không tự chuốc lấy buồn phiền, vì thế cuộc sống bình lặng, an lành. Ngoài ra, người có tính cách dịu dàng khi làm việc có tính ôn hòa và thỏa hiệp cao, có thể giúp giải quyết chu đáo các vấn đề trong nhà, cùng chia sẻ những lo lắng vất vả.

Nhân trung rõ ràng, dài và sâu

Đó là người phụ nữ có khả năng sinh sản tốt, có quý tướng sinh được con tài giỏi. Đứa trẻ có người mẹ như vậy thường rất hiếu đạo, thông minh, nhiều phúc lộc, trong tương lai sẽ gặt hái nhiều thành công.

Nhân trung đẹp còn là biểu hiện cho trường thọ (nhân trung trong tướng học còn được ví là "Thọ đường"); vừa thông minh lại sống lâu, chồng giàu sang hiển đạt, con hiếu đạo vẹn tròn. Người phụ nữ có khuôn mặt như vậy thật là có phúc.

Đường tình duyên dài

Với bất cứ ai có đường tình duyên dài đều biểu hiện một cuộc hôn nhân đầy đủ và hạnh phúc. Các cụ có câu: "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn", bởi vậy, hôn nhân thuận hòa sẽ giúp cho cuộc sống của họ được đầy đủ. Hơn nữa, đường tình duyên dài còn chỉ người đó sẽ lấy được người chồng giàu có, tài năng và biết chăm lo cho gia đình.

Trán cao

Trán là bộ vị trọng yếu trong tướng người, luận về công danh, sự nghiệp. Thông thường, người có tướng trán cao lớn, đầy đặn có tướng phú quý, thông tuệ, học nhanh hiểu rộng.

Trán thẳng tựa như bức tường là tướng phúc thọ cao. Có số lấy chồng giàu, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Ngược lại, trán có nhiều gân guốc, lõm bẹt là tướng xấu.

Người có trán quá thấp có thể bị mồ côi, cuộc đời vất vả hoặc tính cách xấu. Trán tươi nhuận, sáng như ngọc thì danh cao vận tốt; nếu màu sắc ảm đạm và nhăn là tướng xấu.

Lòng bàn tay có nốt ruồi

Đa số những nốt ruồi trong bàn tay đều được coi là may mắn. Và trong đó, có nốt ruồi ở lòng bàn tay đại biểu cho sự thông thái và giàu có. Bởi vậy, những người có nốt ruồi giữa lòng bàn tay đều rất thông minh có số sướng, dễ dàng tìm được chồng tốt.

Mũi cao, sống mũi thẳng

Trong nhân tướng học, xem tướng phụ nữ lấy chồng đại gia, trước hết cần quan sát đặc điểm của tướng mũi. Mũi là cung tài bạch, chủ về tài lộc. Tướng mũi tốt tức tài lộc vượng, cuộc sống giàu sang và ngược lại.

Những quý cô có tướng mũi cân đối, sống mũi dài, kích thước mũi không quá to hay quá nhỏ đều có số mệnh phú quý, dễ được gả vào gia đình quyền quý.

So với tổng thể khuôn mặt, phụ nữ có mặt nhỏ nhưng tỉ lệ mũi lại to hơn so với mức trung bình, điều này chứng tỏ rằng, đây là người có số giàu có. Tuy nhiên, bản thân họ có tài lộc vượng là thế, nhưng chưa chắc đã lấy được người có tiền.

Trường hợp khuôn mặt có kích cỡ trung bình, mũi cao nhưng có tỉ lệ phù hợp, là dấu hiệu cho thấy chủ nhân sẽ kết hôn với người có tiền, sống cuộc đời sung sướng.

Mũi nhẹ uốn cao dần đều, cánh mũi tròn trịa có thịt sẽ là người phụ nữ nhận được nhiều sự yêu thương của chồng, có cuộc sống giàu sang tài vận tốt, dựa vào sự tự tin vốn có và sự nhanh nhẹn của mình, đó cũng là người gặt hái nhiều thành công trong con đường sự nghiệp.

Người phụ nữ như vậy sẽ là người phò tá xuất sắc cho chồng, tình cảm vợ chồng luôn đong đầy trìu mến, hai người đồng sức đồng lòng trong mọi việc và cùng nhau hưởng phúc.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!