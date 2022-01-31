Top những ngày giờ đẹp khai trương, mở hàng giúp việc làm ăn kinh doanh suôn sẻ, thuận lợi trong năm Nhâm Dần 2022

Những người làm ăn kinh doanh nào cũng nên biết những ngày giờ đẹp khai trương, mở hàng này. Để công việc trong năm Nhâm Dần 2022 được suôn sẻ và thuận lợi.

Người xưa quan niệm: "Đầu xuôi đuôi lọt". Vì vậy, việc lựa chọn một ngày tốt, khung giờ đẹp để khởi sự mang ý nghĩa cầu mong công việc hanh thông, sự nghiệp tấn tới. Để chọn được ngày giờ tốt mở hàng, khai trương trong năm Nhâm Dần 2022, bạn cần lưu ý một số điểm dưới đây. Cách xác định ngày tốt để khai trương, mở hàng năm Nhâm Dần 2022

Để chọn được ngày tốt khai trương, mở hàng đầu năm, bạn cần chú ý một số điểm sau. - Xem danh sách các ngày khai xuân đẹp dầu năm Nhâm Dần 2022 để lựa chọn ngày phù hợp.

- Tránh các ngày xấu như tam nương, nguyệt kỵ, thọ tử, sát chủ, dương công kỵ nhật trong tháng. - Tránh các sao xấu chiếu trong ngày gồm: Sát chủ, Thiên lại, Thụ tử, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Thiên cương, Thiên lại, Thiên ngục, Tiểu hồng xa, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Hoang vu, Băng tiêu, Nguyệt phá, Hà khôi, Cấu giảo, Nguyệt hình, Thiên ôn, Thiên tặc, Nguyệt phá, Lục bất thành, Chu tước. Sau khi loại các ngày xấu, sao xấu chiếu thì sẽ so sánh với thiên can, địa chi, cung tuổi của bạn với ngày để lựa chọn được ngày đẹp. Ảnh minh họa: Internet Ngày tốt giờ đẹp khai trương, mở hàng năm Nhâm Dần 2022 Thứ Tư, ngày 2/2/2022 (tức ngày mùng 2 Tết) Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng Đạo, Tiết Đại hàn, Trực Thành. Giờ tốt khai trương: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h); iờ Thân (15h-17h); giờ Dậu (17h-19h); giờ Hợi (21h-23h). Thứ sáu (4/2/2022, tức ngày mùng 4 Tết) Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Là ngày Thanh Long - Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Khai. Giờ tốt khai trương: Giờ Tý (23h-1h): Giờ Sửu (1h-3h); Giờ Mão (5h-7h); Giờ Ngọ (11h-13h); Giờ Thân (15h-17h); Giờ Dậu (17h-19h). Chủ nhật (6/2/2022, tức ngày mùng 6 Tết) Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Kiến. Giờ tốt khai trương: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Sửu (1h - 3h), giờ Thìn (7h - 9h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Tuất (19h - 21h). Thứ Sáu (11/2/2022 tức ngày 11 tháng Giêng) Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Giờ tốt khai trương: Giờ Dần (3h - 5h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Thân (15h - 17h), giờ Tuất (19h - 21h), giờ Hợi (21h - 23h). Ảnh minh họa: Internet Thứ Ba (15/2/2022, tức ngày 15 tháng Giêng) Ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Dần. Giờ tốt khai trương: Giờ Sửu (1h - 3h), giờ Thìn (7h - 9h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Tuất (19h - 21h), giờ Hợi (21h - 23h). Thứ Tư (16/2/2022, tức ngày 16 tháng Giêng) Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Dần. Giờ tốt: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Sửu (1h - 3h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Thân (15h - 17h), giờ Dậu (17h - 19h). Thứ Bảy (19/2/2022, tức ngày 19 tháng Giêng) Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Dần. Giờ tốt: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Dần (3h - 5h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Dậu (17h - 19h). Thứ Hai (28/2/2022, tức ngày 28 tháng Giêng) Ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Dần. Giờ tốt: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Sửu (1h - 3h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Thân (15h - 17h), giờ Dậu (17h - 19h). *Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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