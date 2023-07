Đàn ông có 5 bộ phận càng to càng vương giả, vừa thông minh lại tài giỏi, cả đời sống trong phú quý giàu sang, tiền tiêu mãi không hết

Khuôn mặt to

Miệng rộng ở đây được ví như việc họ được sinh ra đã được hưởng phúc, có cơm ăn áo mặc, được gia đình yêu thương hết mực. Những người này thì có tài ăn nói, nếu may mắn hơn sẽ là những người có tài lãnh đạo, nói câu nào cũng được mọi người nể phục. Nhờ vậy mà hậu vận có sự nghiệp vững chãi, tiền bạc khấm khá, xây dựng được cuộc sống đầy đủ sung túc.

Người xưa thường nói rằng tai to mặt lớn là tướng làm quan. Chính vì vậy, trong nhân tướng học một người đàn ông nếu sở hữu tay to thường có phúc đức rất lớn, trong cuộc sống luôn nhận được sự che chở từ quý nhân nên cuộc sống lúc nào cũng gặp nhiều may mắn viên mãn dễ dàng phát tài hơn người. Trong cuộc sống dù có khó khăn thì những người đàn ông này cũng vượt qua thử thách, cuộc sống cực kỳ giàu sang sung túc.

Người xưa thường nói rằng tai to mặt lớn là tướng làm quan. Chính vì vậy, trong nhân tướng học một người đàn ông nếu sở hữu tay to thường có phúc đức rất lớn. Ảnh minh họa: Internet

Mũi to, cánh mũi dày

Mũi là điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt, người đàn ông có mũi to thường sống phóng khoáng, thoải mái, giao tiếp tốt nên có nhiều mối quan hệ.

Người này nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp, sớm nắm giữ chức vị cao, có tiền có quyền, cả họ được nhờ. Ngoài ra, người đàn ông mũi to rất biết cách quan tâm người khác, sống chính trực, công bằng. Chính vì thế mà họ luôn được mọi người tôn sùng, yêu quý.

Bàn tay to

Đàn ông có bàn tay to thể hiện là người bản lĩnh, có quý nhân phù trợ. Người này luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, dốc hết sức vì gia đình, chăm lo cho cuộc sống của vợ con.

Bản mệnh luôn biết cách kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, gia đình mình và cũng không quên những người đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ. Hơn thế nữa, đàn ông tay to còn biểu hiện là người biết làm mọi việc trên đôi tay của mình, không sợ khó, không sợ khổ. Tương lai chắc chắn giữ vị trí quan trọng nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn.

Đàn ông có bàn tay to thể hiện là người bản lĩnh, có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Mông to

Tướng đàn ông có cặp mông đầy đặn, tròn trịa là người hào phóng, độ lượng, có tướng phú quý giàu sang hơn người.

Trong công việc, những người đàn ông này thường có tư duy sáng tạo linh hoạt hơn hẳn, làm việc gì cũng xông xáo để thể hiện tài năng. Trong sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, những người đàn ông có tướng mông này thường gặp được bạn hiền, có quý nhân ở bên, khó khăn trong công việc nhanh chóng được tháo gỡ.

Đồng thời họ cũng là người sống tình cảm, nhân duyên tốt đẹp. Phụ nữ lấy người đàn ông này sẽ không bao giờ phải lo thiếu thốn về vật chất, tình yêu.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!