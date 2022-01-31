Chọn tuổi xông đất đầu năm thì nên chọn 3 tuổi này, đảm bảo gia chủ tài lộc đầy nhà, làm ăn phát đạt, lộc lá ùa về cả năm

Xông đất hay còn gọi là đạp đất, xông nhà là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là người hạp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm, gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà.

Để chọn tuổi xông đất hợp mệnh với gia chủ, đầu tiên cần phải biết chính xác năm sinh của gia chủ, sau đó nên chọn người có Ngũ hành, Thiên can, Địa chi tương sinh với tuổi của gia chủ, đồng thời cũng cần tương sinh với năm Nhâm Dần 2022.

Chọn người xông đất xông nhà như thế nào?

Ngoài yếu tố hợp tuổi hợp mệnh ra, thì người đến xông đất xông nhà cần là người có tính tình vui vẻ, lạc quan, thoải mái và phóng khoáng. Đồng thời, đây cũng cần phải là người khỏe mạnh, có đạo đức, có cuộc sống hôn nhân viên mãn lại thành đạt trong cuộc sống.

Ngoài ra, những người đang có tang, gặp chuyện buồn hoặc gia đạo không tốt cũng không nên chọn để xông nhà dù có hợp tuổi với gia chủ.

Xông đất hay còn gọi là đạp đất, xông nhà là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi xông đất xông nhà đẹp cho năm Nhâm Dần 2022 hợp mệnh gia chủ

Theo các nhà nghiên cứu phong thủy, đây là 4 tuổi rất tốt để xông đất, xông nhà trong năm Nhâm Dần 2022 này: Canh Ngọ (1990), Giáp Tuất (1994), Quý Hợi (1983), Kỷ Mão (1999).

Trong năm Dần, nếu người đến xông đất là Dần - Ngọ - Tuất thì thuộc tam hợp, còn Hợi là nhị hợp. Ngoài ra tuổi Mão thuộc mệnh Thổ cũng tương sinh với năm Kim là năm Nhâm Dần. Như vậy, người tuổi Ngọ, Tuất, Mão, Hợi rất hợp để xông đất trong năm nay.

Bên cạnh đó, chọn người xông đất năm Nhâm Dần 2022 cũng cần phải chọn người phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ như sau:

Tuổi Tý (năm sinh: 1960, 1972, 1984, 1996)

Những người tuổi Tý nên chọn người tuổi Thân, Sửu, Thìn xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Đinh Sửu (1997) là tốt nhất.

Tuổi Sửu (năm sinh: 1961, 1973, 1985, 1997)

Những người tuổi Sửu nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Bính Tý (1996) là tốt nhất.

Tuổi Dần (năm sinh: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998)

Những người tuổi Dần nên chọn người tuổi Ngọ, Hợi, Tuất xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Canh Ngọ (1990) là tốt nhất.

Tuổi Mão (năm sinh: 1963, 1975, 1987, 1999)

Những người tuổi Mão nên chọn người tuổi Hợi, Tuất, Mùi xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Tân Mùi (1991) là tốt nhất.

Tuổi Thìn (năm sinh: 1952, 1964, 1976, 1988)

Những người tuổi Thìn nên chọn người tuổi Thân, Tý, Dậu xông nhà. Đặc biệt người sinh năm Bính Tý (1996) là tốt nhất.

Tuổi Tỵ (năm sinh: 1953, 1965, 1977, 1989)

Những người tuổi Tỵ nên chọn người tuổi Thân, Dậu, Sửu xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Đinh Sửu (1997) là tốt nhất.

Những người tuổi Tỵ nên chọn người tuổi Thân, Dậu, Sửu xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Đinh Sửu (1997) là tốt nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ (năm sinh: 1954, 1966, 1978, 1990)

Những người tuổi Ngọ nên chọn người tuổi Dần, Mùi, Tuất xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Nhâm Tuất (1982) là tốt nhất.

Tuổi Mùi (năm sinh: 1955, 1967, 1979, 1991)

Những người tuổi Mùi nên chọn người tuổi Hợi, Mão, Ngọ xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Kỷ Mão (1999) là hợp nhất.

Tuổi Thân (năm sinh: 1956, 1968, 1980, 1992)

Những người tuổi Thân nên chọn người tuổi Tỵ, Tý, Thìn xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Bính Tý (1996) là tốt nhất.

Tuổi Dậu (năm sinh: 1957, 1969, 1981, 1993)

Những người tuổi Dậu nên chọn người tuổi Tỵ, Thìn, Sửu xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Canh Thìn (2000) là tốt nhất.

Tuổi Tuất (năm sinh: 1958, 1970, 1982, 1994)

Những người tuổi Tuất nên chọn người tuổi Dần, Ngọ, Mão xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Mậu Dần (1998) là tốt nhất.

Tuổi Hợi (năm sinh: 1959, 1971, 1983, 1995)

Những người tuổi Hợi nên chọn người tuổi Dần, Mão, Mùi xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Tân Mùi (1991) là hợp nhất.

Những người tuổi Hợi nên chọn người tuổi Dần, Mão, Mùi xông nhà. Đặc biệt, người sinh năm Tân Mùi (1991) là hợp nhất. Ảnh minh họa: Internet

Người đi xông đất cần làm gì?

Thời gian xông đất thường là từ sau Giao thừa đến sáng mùng 1. Người đến xông đất thường chỉ ghé qua và ở lại một vài phút chứ không ở lại lâu.

Người đến xông đất và chủ nhà sẽ ngồi lại uống chén trà, chén rượu, ăn miếng mứt Tết và trao nhau những lời chúc tốt lành. Người đến xông đất sẽ lì xì cho gia chủ và đồng thời gia chủ cũng lì xì lại để lấy may mắn cho cả năm.

Ngoài ra, người đến xông đất có thể mang theo một món đồ phong thủy, một bức tranh thư pháp hay một vật dụng may mắn hợp mệnh với gia chủ để tặng cho họ.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!