Trong ngày Vía Thần Tài, mua vàng xong nhớ làm thêm việc này để ‘KÍCH LỘC, CHIÊU TÀI’, cả năm làm ăn khấm khá

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) được coi là một ngày lễ quan trọng trong năm, đặc biệt là với những người làm kinh doanh. Vào ngày này, bên cạnh việc sắm sửa lễ cúng Thần Tài, nhiều người còn có thói quen mua vàng để cầu may mắn, tài lộc, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Tại sao người ta hay mua vàng vào ngày vía Thần Tài?

Trước đây, chỉ có người kinh doanh buôn bán mới hay mua vàng vào ngày vía Thần Tài với mục đích cầu năm mới nhiều tài lộc. Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người dù không kinh doanh cũng mua vàng để lấy may.

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài và vị thần trên trời, chuyên quản Tài - Phúc - Phú - Quý, mang lại tài lộc, sung túc, may mắn cho con người.

Mua vàng ngày Vía Thần Tài để cầu may. Ảnh minh họa: Internet

Nên mua bao nhiêu vàng trong ngày vía Thần Tài để cầu may mắn?

Chia sẻ trên VietNamNet, nhà dân tộc học Tạ Đức nhận định, thờ Thần Tài là một tín ngưỡng thờ cúng thần của dân tộc Việt từ xa xưa, trong đó có phần chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu này nhận định, xét ở góc độ tín ngưỡng thì ngày xưa thờ Thần Tài chỉ cần cúng gà quay, heo quay, hoa quả... tức là những lễ vật đơn giản, gắn liền với cuộc sống thường ngày là được. Việc mua vàng không phải tục lệ hay điều bắt buộc.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia phong thủy, mua vàng trong ngày vía Thần Tài là biểu tượng may mắn nên tùy theo nhu cầu tài chính và khả năng của từng người mà lựa chọn số lượng vàng phù hợp, không cần cầu kỳ, câu nệ.

Để cầu may mắn trong năm mới, người dân có thể lựa chọn mua vàng theo cách sau: Mua 5 chỉ để cầu tài; mua 1 chỉ để cầu Lộc; mua 2 chỉ để cầu Phát.

Ngoài ra, người dân hoàn toàn có thể mua nhẫn kim tiền nửa chỉ để lấy may. Thậm chí có thể mua các món đồ có giá trị, đại diện cho việc cầu may, cầu tài lộc khác thay cho mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Ngày Vía Thần Tài, sau khi mua vàng xong, gia chủ nên đặt vàng lên bàn thờ và cúng Thần Tài để kích lộc. Ảnh minh họa: Internet

Ngày vía Thần Tài, mua vàng xong nên làm gì?

Theo các chuyên gia phong thủy, sau khi mua vàng xong, gia chủ nên đặt vàng lên bàn thờ và cúng Thần Tài để kích lộc. Cúng xong mang theo vàng đó bên mình với hy vọng gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.

Trước khi cúng, cần lau dọn bàn thờ sạch sẽ, cẩn thận. Có thể dùng rượu để tẩy xú uế.

Khi làm lễ cần phải ăn mặc nghiêm trang, sạch sẽ; mở tất cả các cửa (đặc biệt là cửa sổ hướng Tây - cửa hướng Tài lộc để đón nhận nguồn năng lượng tích cực và tài lộc vào nhà.

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