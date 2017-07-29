Phụ nữ có nét quý tướng này khi trẻ sống trong nhung lụa sung sướng, về già được nhờ chồng con

Tâm linh - Tử vi 29/07/2017 12:12

Phụ nữ có những nét tướng này thì rất tốt số, cuộc sống giàu sang, phú quý khiến nhiều người ghen tị

Cuống tai to

Phụ nữ sở hữu nét tướng này có tính cách rất trầm ổn, cư xử khéo léo, lại giàu lòng vị tha. Họ sinh ra đã có số phần sung sướng hơn người

Mắt linh hoạt

Theo nhân tướng học, phụ nữ có đôi mắt thế này thường là người sống tình cảm, lại có trí nhớ tốt. Họ gặp nhiều vận may tốt lành và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Sự nghiệp vì vậy mà suôn sẻ, tiền tài giàu sang là điều không khó về sau.

Phụ nữ có nét quý tướng này khi trẻ sống trong nhung lụa sung sướng, về già được nhờ chồng con - Ảnh 1
Theo nhân tướng học, phụ nữ có đôi mắt thế này thường là người sống tình cảm, lại có trí nhớ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vai rộng, eo thon

Đây là người luôn có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt những việc mình nhận. Người này rất quan trọng lời nói. Một khi họ đã nói là sẽ làm cho bằng được, chưa có được thành tựu thì sẽ không bỏ cuộc. Đây cũng là người thẳng thắn, sống thoải mái hòa đồng. Vì vậy mà họ được nhiều người quý mến, luôn giúp đỡ họ hết lòng. Do đó, họ thành công cũng là chuyện đương nhiên.

Sống mũi thẳng, đầu mũi đầy

Phụ nữ có nét tướng này tính tình ngay thẳng, lại rất tự tin. Dù họ có phần cá tính, đôi khi thiếu nữ tính nhưng lại rất cương trực trong mọi việc.

Họ luôn được chồng thương yêu cưng chiều vì họ là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp. Phụ nữ thế này cũng có công việc thành công, đạt được vị trí ổn định trong sự nghiệp. Tiền tài của họ luôn rất đủ đầy. Cuộc sống hôn nhân cũng rất tốt đẹp, không khi nào phải lo chuyện tiền bạc.

Phụ nữ có nét quý tướng này khi trẻ sống trong nhung lụa sung sướng, về già được nhờ chồng con - Ảnh 2
Họ luôn được chồng thương yêu cưng chiều vì họ là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Cổ dài

Đây là kiểu phụ nữ tham vọng lớn. Họ rất giỏi kiếm tiền nhưng lại hay phung phí tiền bạc.

Nhân trung dài và sâu

Đây là nét tướng nói lên chủ nhân có tuổi thọ cao. Vời phụ nữ đây là dấu hiệu rất tốt đường con cái. Họ có thể sinh quý tử, con cái sau này rất giỏi giang, có tương lai rộng mở

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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