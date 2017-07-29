Top con giáp được thần may mắn ưu ái, làm gì cũng thuận lợi trong tháng 8/2017

Tâm linh - Tử vi 29/07/2017 00:28

Đây là những con giáp được thần may mắn ưu ái, vận mệnh sung sướng hơn người trong tháng 8/2017

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn rất khôn khéo trong ăn nói, lại giỏi kiếm tiền, cư xử rất đúng mực. Họ sống thiện lương, thuần khiết, luôn khéo léo trong đối nhân xử thế. Do đó mà họ luôn được nhiều người yêu quý và kính nể.

Con giáp này lại rất nhạy bén, luôn linh động, có thể giải quyết mọi tình huống khó khăn. Những lúc người khác như không tìm được hướng giải quyết thì họ lại có thể tìm ra cách hợp tình hợp lý nhất.

Trong tháng 8 này, vận đào hòa của họ rất rực rỡ. Điểm thu hút nhất ở người tuổi Thìn là sự trang nhã thanh lịch của họ. Họ sẽ gặp không ít đối tượng và được nhiều người theo đuổi. Và họ nên cân nhắc liệu ai sẽ là người phù hợp. Đừng quá tin người mà lựa chọn sai. Sự nghiệp cũng rất thuận lợi.

Top con giáp được thần may mắn ưu ái, làm gì cũng thuận lợi trong tháng 8/2017 - Ảnh 1
Trong tháng 8 này, vận đào hòa của họ rất rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tỵ

Tháng 8 này là tháng mang nhiều vận may đến cho người tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn nghiêm túc, lại thành thật, nhân hậu. Họ rất biết cách cư xử nên sẽ luôn gặp nhân duyên tốt đẹp

Họ sống tình cảm, luôn nghĩ cho gia đình. Trong tháng này, tình duyên của họ rất thịnh. Họ gặp được nhiều người xứng đôi vừa lứa. Những đối tượng này chân thành mà còn có điều kiện rất tốt.

Chuyện kinh doanh, làm ăn của người tuổi Tỵ trong tháng này cũng gặp nhiều may mắn. Từ đây mà thu nhập của họ tăng đáng kể, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ

Top con giáp được thần may mắn ưu ái, làm gì cũng thuận lợi trong tháng 8/2017 - Ảnh 2
Tháng 8 này là tháng mang nhiều vận may đến cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa"

Tuổi Mùi

Vận đào hoa của người tuổi Mùi rực rỡ nhất trong tháng 8 này. Nhất là nữ giới, họ sẽ gặp được quý nhân là nam giới giúp sức. Tình duyên khởi sắc rõ rệt.

Tuy nhiên, với những ai đã có người yêu, có gia đình rồi thì vận đào hoa dễ gây ra những điều không hay cho mối quan hệ hiện tại. Vì vậy hãy thật cẩn thận để bảo vệ tình cảm của mình nhé!

Con giáp này rất siêng năng, họ luôn tìm cách gia tăng thu nhập của mình. Tháng 8 này thần tài sẽ luôn mỉm cười với họ!

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Phát hờn với 4 con giáp ngồi không cũng hốt bạc, tiền tiêu hoài không hết trong 3 tháng tới

Phát hờn với 4 con giáp ngồi không cũng hốt bạc, tiền tiêu hoài không hết trong 3 tháng tới

Đây là những con giáp luôn được quý nhân ở bên giúp sức nên tiền tài lúc nào cũng dư dả. Nhiều khi ngồi không thôi tài vận cũng có thể mỉm cười với họ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xem tử vi top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 18 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm