Đặc biệt là ai làm buôn bán kinh doanh, sinh được con tuổi Dậu thì cực tốt. Tiền tài đầy nhà, phú quý không ai bằng, khiến không ít người phải ganh tị.

Con sinh ra tuổi Dậu thường rất giỏi giang, có đầu óc. Số phần sinh ra đã phúc đức. Tiền tài và tương lai cũng rất rực rỡ. Không những vậy, con còn mang lại giàu sang, phú quý và may mắn cho cha mẹ một đời.

Nhất là con tuổi Dậu sinh năm 2005 và 2017, sẽ mang đến nhiều vận may tiền tài cho cha mẹ. Cuộc sống về sau rất đủ đầy, không lo gì.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phần lớn rất thành công, giỏi giang.

Sinh được con tuổi Tuất thì cha mẹ ngày một giàu sang, công danh sự nghiệp cũng rất tốt. Tài lộc, phú quý đầy nhà, không phải lo gì.

Nhất là những đứa trẻ tuổi Tuất sinh năm 2006 và 2018 thì sẽ càng đem đến vận may tiền tài cho cha mẹ. Gia đình từ đây cũng rất hạnh phúc, sung túc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có số phần phú quý ngay từ khi lọt lòng. Đây cũng là những người đã làm là làm tới cùng, luôn thành công và được không ít người giúp sức.

Nếu con tuổi này sinh vào các ngày 1, 10, 20, 30 và các tháng 2, 3, 4, 7 và 8 âm lịch thì sự nghiệp sẽ rất thành công, tài lộc, phú quý đủ đầy. Cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

Con tuổi Thìn rất hiếu thuận khi cha mẹ về gia. Cha mẹ luôn có thể tự hào về con tuổi này.

Tuổi Hợi

Tuổi hợi sinh ra đã có nhiều vận may, cuộc sống có khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua. Đây cũng là những con giáp sống rất thoải mái, hạnh phúc về sau.

Nếu con tuổi Hợi sinh vào những ngày 8, 18, 28 âm lịch và tháng 1, 2, 4, 9, 11 thì sẽ càng có nhiều vận may.

Sinh được con tuổi Hợi thì cha mẹ cũng gặp nhiều may mắn và vận tài lộc rực rỡ. Gia đình ấm êm, sung túc. Khi về gia còn được con hiếu thuận hết lòng, sống nhàn nhã, thoải mái.

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