Phát hờn với 4 con giáp ngồi không cũng hốt bạc, tiền tiêu hoài không hết trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 27/07/2017 17:42

Đây là những con giáp luôn được quý nhân ở bên giúp sức nên tiền tài lúc nào cũng dư dả. Nhiều khi ngồi không thôi tài vận cũng có thể mỉm cười với họ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh ra đã mang số phần sung sướng, cuộc sống rất đủ đầy hạnh phúc. Một khi họ đã làm gì thì sẽ cố gắng làm cho được. Họ luôn có tâm huyết với việc mình làm, do đó được nhiều người giúp sức, sự nghiệp cũng dễ dàng thành công

Trong thời gian 3 tháng tới, từ tình duyên đến sự nghiệp đều rất khởi sắc. Công việc thuận lợi vì có quý nhân giúp sức. Tiền tài cũng vì vậy mà ngày một nhiều, không khi nào sợ ít đi.

Tháng 8 là thời gian tốt để họ tích góp tiền đầu tư. Tháng 9 vá tháng 10 sẽ thấy rõ được kết quả rất tốt.

Sức khỏe của họ trong thời gian này sẽ dễ có dấu hiệu xấu nhưng không quá tệ. Họ nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe của bản thân. Tình duyên cũng rất rực rỡ, niềm vui và hạnh phúc đủ đầy.

Phát hờn với 4 con giáp ngồi không cũng hốt bạc, tiền tiêu hoài không hết trong 3 tháng tới - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sinh ra đã mang số phần sung sướng, cuộc sống rất đủ đầy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

2017 là năm tốt lành và đem đến nhiều vận may với người tuổi Tỵ. Dù có gặp gian nan hay vất vả nhưng về sau sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thời gian 3 tháng tới là thời điểm cực tốt đễ người tuổi Tỵ tích góp tiền bạc, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Sự nghiệp cũng rất suôn sẻ, chuyện gì cũng hanh thông. Lương hay thưởng của họ cũng vì vậy mà được tăng không ngừng.

Tình duyên và sức khỏe của họ trong thời gian này cũng rất tốt. Chuyện tình duyên của họ có thể có bước tiến mới mẻ.

Tuổi Hợi

Trong 3 tháng tới, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Thu nhập của họ sẽ tăng nhiều. Không những thế, họ còn có thể có một khoản tiền đầy bất ngờ nhờ vào sự giúp sức của quý nhân.

Chuyện tình duyên cũng rất tốt đẹp. Nhưng họ nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe cho bản thân khi ra ngoài.

Phát hờn với 4 con giáp ngồi không cũng hốt bạc, tiền tiêu hoài không hết trong 3 tháng tới - Ảnh 2
Trong 3 tháng tới, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn thiện lương, luôn được mọi người xung quanh giúp sức hết mình

Trong tháng 8, họ sẽ có thể đi công tác xa, tiền tài tăng nhiều.

Tháng 9 và 10 là khoảng thời gian có nhiều tin vui trong công việc. Những cố gắng bao lâu nay bây giờ sẽ được bù đắp. Nhưng cũng từ đây họ sẽ gặp nhiều căng thẳng hơn. Nhưng nhờ sự giúp sức của mọi người xung quanh, họ hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tiền tài cũng tăng lên từ đây.

Chuyện tình duyên cũng có tin vui, họ có thể gặp được đối tượng thích hợp và đi đến hôn nhân

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Sinh con thuộc con giáp này, cha mẹ một bước lên tiên, cả đời giàu sang phú quý!

Sinh con thuộc con giáp này, cha mẹ một bước lên tiên, cả đời giàu sang phú quý!

Cha mẹ sinh được con thuộc những con giáp này thì chỉ có giàu sang ngất trời, không khi nào nghèo khó được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xem tử vi top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 44 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 44 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm