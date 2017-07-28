Đây là những con giáp sinh ra đã đầy tài năng nhưng luôn rất khiêm nhường, không khi nào kiêu ngạo xem thường người khác

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn rất khiêm tốn trong cư xử. Dù họ tài năng, lại rất chăm chỉ, kiên trì nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình. Khi đã nhận làm gì thì luôn làm đến cùng, khó khăn thế nào cũng không bỏ cuộc.

Họ không bao giờ tự cao tự đại về mình, lại rất đàng hoàng, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Họ không bộc lộ mình quá nhiều trước người khác.

Do đó, đừng thấy họ có phần trầm ổn mà nghĩ họ chịu thiệt. Họ luôn giỏi giang hơn người và khéo léo trong cư xử. Họ im lặng vì biết việc nào là nên và không nên làm, chỉ tập trung cho sự nghiệp của bản thân.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp khôn khéo nhất trong những con giáp còn lại. Họ khéo léo trong từng hành động và không khi nào khoe khoang về mình. Họ luôn biết tránh né ánh nhìn của người khác vì không muốn dính dáng đến chuyện không hay. Cũng đừng thấy họ im lìm mà nghĩ họ lười biếng, là họ đợi chờ thời cơ thích hợp.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, thẳng thắn và chân thành. Họ khiêm tốn, luôn muốn nghe ý kiến của người khác, rất biết cách cảm thông và sẻ chia. Vì vậy mà họ luôn được nhiều người yêu quý và nể trọng. Từ đây mà họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Người tuổi Tuất lại rất bao dung, không thù dai hay để tâm lỗi của người khác. Họ sống đúng mực và tôn trọng lý lẽ. Họ lại rất khiêm nhường, không kiêu căng ngạo mạn.

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