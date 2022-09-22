Không hổ danh linh vật của Trời Đất, 3 người cầm tinh con giáp này ngoài lạnh trong nóng, vừa giỏi kiếm tiền lại có uy quyền, thiên hạ nể phục yêu mến

Trời sinh tuổi Sửu rất chăm chỉ và siêng năng, nhưng vì họ luôn có trách nhiệm với công việc nên luôn hướng đến sự hoàn hảo và cầu toàn. Nếu như ai đó muốn tranh luận thì hãy nhớ nên tránh xa những người tuổi Sửu, sự tinh tế và thông minh của họ sẽ khiến bạn thấy mình thật kém cỏi. Tuổi Sửu là người biết bảo vệ bản thân nên họ sẽ dễ làm người khác tổn thương bằng những lập luận của riêng mình.

Với bản tính cứng đầu và có chút nóng nảy, tuổi Sửu luôn làm bằng mọi cách để giữ vững lập trường của mình. Nhờ vậy mà tiếng nói của tuổi Sửu trong cuộc sống rất có uy quyền. Đặc biệt trong sự nghiệp, đa số những người tuổi Sửu đều có khả năng lãnh đạo và biết cách khẳng định giá trị của mình. Nếu ai lỡ đắc tội với họ, thì họ sẽ cho bạn thấy được thế nào là sức mạnh của trí tuệ. Cho nên, vì lợi ích lâu dài, nên tránh xúc phạm họ để thiên hạ được thái bình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, bẩm sinh những người tuổi Dần đã là những con người rất đam mê, nhiệt huyết với những gì mà họ theo đuổi, họ luôn đặt 100% tâm sức và sự cố gắng của mình cho công việc, chính vì thế, họ cũng dễ dàng đạt được những thành công hơn người.

Đặc biệt, người tuổi Dần còn là những con người rất thành thực. Họ hiếm khi nói dối, cũng không thích nói hai lời, là những bạn hàng và đối tác hết sức tin cậy. Ngoài ra, tuổi Dần còn là những người hào phóng, luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng hay giúp đỡ người khác nên vào những lúc khó khăn, họ cũng hay được quý nhân hỗ trợ.

Tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ thường nổi bật với sự thông minh, sắc sảo và máu phiêu lưu của họ. Họ là những cá nhân không muốn thỏa hiệp với những thứ khuôn mẫu và sáo rỗng, mà luôn muốn khám phá, tìm tòi.

Nếu như năm Tân Sửu, tuổi Ngọ có hạn Thái tuế, công việc và cuộc sống chịu nhiều hạn chế, bó buộc thì sang năm Nhâm Dần này, họ được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa.

Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, đó đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần tài hỗ trợ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Từ tháng 9 đến tháng 12 là khoảng thời gian vô cùng may mắn của tuổi Ngọ, nên thực hiện các dự án quan trọng trong công việc thì sẽ thu về nhiều thành tựu. Vì thế, ngay từ những tháng mùa xuân này, tuổi Ngọ hãy biết nắm bắt lấy cơ hội để biến những giấc mơ của họ trở thành sự thật.

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