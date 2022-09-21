Đúng ngày mai, thứ Năm (22/9), 3 con giáp này khó tránh vận vui, vướng họa thị phi, tiểu nhân cố tình hãm hại, cần cẩn trọng về tài chính tránh tổn hao nghiêm trọng

Trong ngày mai 22/9, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Vè mặt tài lộc, người mang tuổi Dần ngày mai 22/9, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt. Để tránh vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần cũng nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tử vi ngày mai 22/9 tuổi Tuất dương lịch dự báo bản mệnh sẽ vấp phải khó khăn trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thế nhưng đây chưa phải thời cơ thuận lợi để bạn thể hiện bản thân.

Bạn nên làm nhiều việc tốt, tích cực giúp đỡ người khác không vì mưu cầu lợi ích. Điều này có thể giúp bạn gây dựng các mối quan hệ chân thành, hơn nữa có thể khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc, nhẹ lòng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất cần chú ý thay đổi thái độ làm việc, dù bạn tài giỏi đến đâu thì quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ và cẩn trọng. Có như vậy, bạn mới tránh được những sai sót không đáng có, lại có cơ hội được cấp trên để ý và giúp đỡ, họ cũng sẽ cảm thấy hài lòng, yên tâm hơn khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn.

Vì công việc gặp khó khăn, con giáp tuổi Tuất phải dành nhiều thời gian hơn để cải thiện nên dễ say mê và bị cuốn theo đó. Thế nên tháng này nhắc nhở bản mệnh hãy chú ý cân đối lịch làm việc để có thời gian nghỉ ngơi cuối tuần sau những ngày bận rộn trong tuần.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mai 22/9, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kĩ càng.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo và chiêm nghiệm.