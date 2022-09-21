Tiểu nhân hãm hại bất thành, 3 con giáp từ 21/9 (26/8 Âm lịch) phất lên như vũ bão, chuyển bại thành thắng, thăng quan tiến chức, công danh rộng mở

Dù có chút cản rở trong công việc nhưng từ 21/9 (26/8 Âm lịch) 3 con giáp sau sẽ may mắn không ngừng trong đường công danh, làm ăn tấn tới, sự nghiệp hanh không không ai đủ sức cản lối.
- Top 3 con giáp xứng danh "Nam Vương" làng thương vợ, chiều con, giỏi giang nhạy bén, phụ nữ lấy về chẳng lo cơm áo gạo tiền
- Thần Tài "nhả vía" tưng bừng trong 4 ngày (21, 22, 23, 24/9) cho 3 con giáp may mắn ngất Trời, làm ăn đại phát đại tài, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm
Tuổi Tý
Từ 21/9 (26/8 Âm lịch), tuổi Tý được tạo rất nhiều cơ hội để nâng cao chuyên môn tay nghề hoặc được cử đi học nghiên cứu sâu về các lĩnh vực mà bạn quan tâm. Dù công việc bận rộn và nhiều áp lực nhưng bạn lại không hề cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, ngược lại, tuổi Tý cảm thấy vô cùng phấn khởi và vui vẻ.
Trong công việc, tuổi Tý luôn nghiêm túc và nỗ lực hết mình, luôn muốn biết bản thân mình thiếu sót ở đâu để nắm bắt được và thay đổi. Một vị trí mới sẽ đón chào tuổi Tý trong tháng này, cơ hội hiếm này không phải lúc nào cũng có nên tuổi Tý hãy dốc toàn lực để thể hiện khả năng của mình nhé.
Tuổi Sửu
Vận thế công danh sự nghiệp tương đối tốt, bạn được quý nhân phù trợ, kết quả rất mỹ mãn, sớm được lãnh đạo ghi nhận, có cơ hội đứng trên người khác.
Tài lộc hanh thông, dù bạn làm ngành gì cũng dễ kiếm tiền, ngoài ra có quý nhân trợ lực nên tích lũy tài sản cũng vì thế mà nhanh hơn.
Tuổi Tuất
Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ 21/9 (26/8 Âm lịch), tuổi Tuất vận trình tài lộc cực vượng. Nhất là với người làm ăn kinh doanh, mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước.
Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên chú ý duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân nơi công sở để có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi gặp khó khăn hoặc khi rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc.
Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong tuần này, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng.
Vận trình tình cảm của người đã có gia đình ổn định, còn người độc thân gặp được mối nhân duyên tốt lành trong ngày thứ Sáu do gặp Đào hoa và Quý Nhân phù trợ.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.