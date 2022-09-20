Thần Tài "nhả vía" tưng bừng trong 4 ngày (21, 22, 23, 24/9) cho 3 con giáp may mắn ngất Trời, làm ăn đại phát đại tài, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Vào 4 ngày (21, 22, 23, 24/9), hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong 4 ngày (21, 22, 23, 24/9), người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Vào 4 ngày (21, 22, 23, 24/9), tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân trong 4 ngày (21, 22, 23, 24/9) tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 4 ngày (21, 22, 23, 24/9), có thể nói rằng đây là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Ngay từ đầu tuần, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định. Tuy nhiên, những nhiệm vụ trong công việc tuần này nặng nề hơn, thậm chí là người tuổi này có thể chịu trách nhiệm giải quyết một vài vấn đề nan giải. Song, Quý Nhân xuất hiện giúp bản mệnh tìm ra được hướng giải quyết phù hợp và tốt nhất.

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình có nhiều điều bất trắc. Đôi bên tưởng chừng đã hòa giải nhưng trên thực tế, vẫn còn những ngọn lửa nhen nhóm chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi là sẽ bùng lên.

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