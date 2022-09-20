Thần Tài phát lộc lớn 10h sáng 20/9 cho 3 con giáp vận đỏ chói lọi, làm ăn vượng phát, thu bạc hốt vàng

Tử vi vào 10h sáng ngày 20/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế sáng sủa, kiềm chế được tính nóng nảy thì sẽ càng tuyệt vời.

Tài lộc hôm nay thể hiện ở việc đầu tư, tầm nhìn đầu tư tuyệt vời, vốn có thể gấp đôi sớm, tiền về tay ngày càng nhiều.

Vận trình sự nghiệp sẽ hanh thông hơn, cả ngày tràn đầy năng lượng, chủ động làm tốt công việc của mình, không cần tốn thời gian làm thêm giờ.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi vào 10h sáng ngày 20/9, đường công danh của tuổi Sửu khá thuận lợi, có thể đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Nhờ may mắn gặp được Quý Nhân trong tuần này mà người tuổi Sửu có cơ hội nhận được lời khuyên bổ ích từ cấp trên, đồng thời còn nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp xung quanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng nhất từ 10h sáng ngày 20/9 khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Nếu con giáp này có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ nên chờ đợi thời điểm thích hợp để đạt được thêm nhiều khả năng thành công hơn.

Vận trình tình cảm người độc thân gặp vận đào hoa mới nên tìm thấy được người bạn đời phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của bạn bè và người thân.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tinh khôn, thông minh và mang tư tưởng sống lạc quan. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn giữ vững tinh thần và không dễ gì nản lòng, nhụt chí.

Người tuổi này quan niệm rằng khó khăn chính là cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều thất bại, người tuổi Thân ngày càng khôn ngoan, vững vàng trong công việc.

10h sáng ngày 20/9, người tuổi Thân vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Con giáp này chớ nên chểnh mảng mà hãy tập trung vào công việc, cố gắng thay đổi để dần tiến bộ hơn.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.