Thần Tài đã xướng tên đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trong tuần mới, tiền rót vào tài khoản ồ ạt, vàng về đầy sân, bạc rải khắp nhà

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 07:05

Tuần mới phấn khởi vô cùng, đặc biệt may mắn còn rộn ràng hơn với 3 con giáp sau đây.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Thần Tài đã xướng tên đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trong tuần mới, tiền rót vào tài khoản ồ ạt, vàng về đầy sân, bạc rải khắp nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, tuần mới từ 19/9, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tuổi Thìn

Thần Tài đã xướng tên đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trong tuần mới, tiền rót vào tài khoản ồ ạt, vàng về đầy sân, bạc rải khắp nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới này, những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn hơn so với năm Tân Sửu. Cùng với đó, tài lộc và tích lũy của họ cũng gia tăng, bảo đảm cuộc sống của họ được cải thiện. Nói chung, tuần mới sẽ không làm những người tuổi Thìn thất vọng miễn là họ luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực tiến về phía trước.

Tuổi Tị

Thần Tài đã xướng tên đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trong tuần mới, tiền rót vào tài khoản ồ ạt, vàng về đầy sân, bạc rải khắp nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thuộc tuổi Tị, trong tuần mới này, tình hình tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện rõ rệt, tăng trưởng hơn hẳn những tháng trước. Điều này xuất phát từ sự thay đổi tích cực. Bạn có thể được tăng lương, nhận được khoản tiền thưởng lớn bất ngờ hoặc chuyện làm ăn kinh doanh ngày một phát đạt.

Ngoài ra, nhiều cơ hội kiếm tiền từ những ngành nghề tay trái cũng sẽ đến với bạn, nhất là trong lĩnh vực buôn bán dịch vụ. Nếu đang ấp ủ dự định nào đó liên quan tới làm giàu, bạn nên triển khai ngay, đừng chần chừ, bởi đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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3 cầm tinh con giáp này cực may mắn trong tháng 9, tháng 10 và thời điểm cuối năm nên dễ thu bạc thu vàng, kết tinh thành giàu có.

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