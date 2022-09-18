3 tuổi sướng nhất trần đời, tháng 9 ôm tài lộc, tháng 10 hốt bạc vàng, cuối năm trúng số lớn, khởi vận tụ tài ôm trọn giàu sang

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu có tính cách ổn định và lối sống tích cực, tâm lý vững vàng. Dù cuộc sống bên ngoài có bao nhiêu thăng trầm cũng không làm lung lay quan điểm sống của họ.

Vì giữ được tâm lý ổn định nên con giáp này cũng không bị quá nhiều áp lực chi phối. Trong tháng 9, người tuổi Sửu có tiến triển trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn và thu được lợi nhuận tốt hơn trong tháng 9, 10 và cuối năm.

Con giáp tuổi Sửu tương đối kiên định, làm việc kiên trì, chăm chỉ kiếm tiền. Họ cũng có tầm nhìn khá chính xác, nhạy cảm trong việc kiếm tiền nên có thể tìm kiếm được những cơ hội sinh lời tốt.

Tháng 10, con giáp tuổi Sửu có thể gặt hái được nhiều tiền, thoát khỏi áp lực sớm, ngày tốt lành không còn xa nữa.

Tuổi Ngọ

Bước sang cuối tháng 9, đầu tháng 10, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Cuối tháng 9, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Nhưng đến cuối tháng 9, cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên 2022 nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Cuối năm 2022 là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.