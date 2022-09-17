Bồ Tát trợ linh, Thần Tài ứng nghiệm từ 19/9 đến 25/9, 3 con giáp này vận đổi lên hương, buôn may bán đắt, hốt sạch tiền thiên hạ, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc đơn giản dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 18:10

19/9 đến 25/9 là lúc 3 con giáp sau được hưởng nhiều may mắn nhất từ chuyện học hành đến làm ăn, buôn bán thì đát khách, dễ gặp quý nhân kiếm được bội tiền.

Tuổi Thân

Bồ Tát trợ linh, Thần Tài ứng nghiệm từ 19/9 đến 25/9, 3 con giáp này vận đổi lên hương, buôn may bán đắt, hốt sạch tiền thiên hạ, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc đơn giản dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân nhanh nhạy mau lẹ trong bất kì trường hợp nào. Họ có cái nhìn xa rộng, tinh tế luôn biết trước những hiểm họa trong tương lai. Đây còn là người khôn khéo, biết tính toán hợp lý, lại thích học hỏi.

 

Họ suy nghĩ thực tế, biết nắm bắt cơ hội quý giá để gặt hái thành công. Con giáp này luôn nuôi tham vọng kiếm tiền. Họ lại là người sáng tạo, suy nghĩ và hành động vì điều mình muốn. Từ đó, người tuổi Thân dễ thành công trong làm ăn kinh doanh. Tiền tài cứ vào túi con giáp này không ngừng! 19/9 đến 25/9 là thời cơ vàng để tuổi Thân hốt tiền hốt bạc, làm ăn thuận lợi thu vốn, thêm lời.

Tuổi Dần

Bồ Tát trợ linh, Thần Tài ứng nghiệm từ 19/9 đến 25/9, 3 con giáp này vận đổi lên hương, buôn may bán đắt, hốt sạch tiền thiên hạ, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc đơn giản dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, tài chính của tuổi Dần may mắn nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi xoay chuyển tình thế nên tiền bạc không có trục trặc. Có thể hôm nay bạn sẽ được nhờ một ai đó hoặc được người quen trả nợ, cho tiền.

19/9 đến 25/9, tuổi Dần sẽ có điểm dựa tinh thần để thoát được một số cái bẫy, nhờ đó mà bản mệnh tìm được cảm giác an tâm, yên vui và thở phào nhẹ nhõm khi khó khăn cũng lùi xa.

Tuổi Ngọ

Bồ Tát trợ linh, Thần Tài ứng nghiệm từ 19/9 đến 25/9, 3 con giáp này vận đổi lên hương, buôn may bán đắt, hốt sạch tiền thiên hạ, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc đơn giản dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn của người tuổi Ngọ thực sự xuất phát từ những gì họ tạo ra chứ không chỉ là từ hoàn cảnh bên ngoài đưa tới. Họ thậm chí trở thành tấm gương tốt cho mọi người noi theo trong 19/9 đến 25/9.

Với tính cách thẳng thắn, làm việc quyết đoán và có năng lực làm việc xuất chúng, hơn nữa làm việc gì cũng rất có nghĩa khí nên được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Họ luôn chủ động và không ngại khó nên mọi việc thường được hoàn thành một cách khá chỉnh chu.

Bắt đầu từ 19/9 đến 25/9, do được cát tinh soi chiếu nên nhiều người tuổi Ngọ sẽ đạt được “đỉnh cao” trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có thể đạt được vị trí cao nhất trong công việc với quyền lực to lớn và nguồn thu nhập khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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