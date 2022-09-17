Từ 7h00 sáng cuối tuần 18/9, 3 con giáp chuẩn bị đón tin vui trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, tài lộc bùng nổ, quan lộ thênh thang, mua vàng mua đất, cất nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 21:25

Vào 7h sáng 18/9 là lúc Thiên thời, Địa lợi, Nhân giúp 3 con giáp sau nhận may vùn vụt, tài lộc ùa về, có số trúng lớn, bội thu tiền bạc.

Tuổi Dần

Từ 7h00 sáng cuối tuần 18/9, 3 con giáp chuẩn bị đón tin vui trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, tài lộc bùng nổ, quan lộ thênh thang, mua vàng mua đất, cất nhà mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần từ 7h sáng 18/9 mới nhiều may mắn đón đợi khi đương số này có cát tinh chiếu rọi, có thể gặp lộc lá bất ngờ. Đây có thể là 1 món quà hoặc món tiền thừa kế từ người thân. Tuy nhiên, bản mệnh không nên kiểm soát ham muốn tiêu dùng cá nhân, nên biết cách đầu tư và tiết kiệm hợp lý nếu không dù có được bao nhiêu rồi cũng dễ tiêu tán hết.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người có tính độc lập cao, không thích thất bại, cứng đầu, họ làm việc không biết mệt mỏi để có thể hoàn thành công việc của mình. Ngoài ra còn giỏi đối đáp, ngoại giao, sức quan sát tốt, linh hoạt và thích ứng tốt.

Từ 7h00 sáng cuối tuần 18/9, 3 con giáp chuẩn bị đón tin vui trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, tài lộc bùng nổ, quan lộ thênh thang, mua vàng mua đất, cất nhà mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 7h sáng 18/9, những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước.

Trong công việc, người tuổi Ngọ ít khi nhờ vả, dựa dẫm vào người khác. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt. Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng thuộc con giáp có lộc trời ban khi họ được nhiều người yêu mến, quý trọng. Những người này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh, luôn là tâm điểm trong đám đông, được mọi người quan tâm, giúp sức.

Từ 7h00 sáng cuối tuần 18/9, 3 con giáp chuẩn bị đón tin vui trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, tài lộc bùng nổ, quan lộ thênh thang, mua vàng mua đất, cất nhà mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Lịch ngày tốt, vào 7h sáng 18/9, người tuổi Mùi bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi bạn liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực bạn hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân đi nhé.

Con giáp này sẽ có cơ hội có được những khoản tiền như việc khen thưởng, bốc thăm trúng thưởng, hoặc nhận được tiền thừa kế.

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Mùi cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Việc được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn là điều chắc chắn xảy ra.

Để những may mắn về tiền bạc của mình được kéo dài thêm bạn nên tham gia nhiều hơn các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác, không chỉ và phương diện đóng góp tiền mà có thể là công sức của mình cũng rất đáng quý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ba ngày liên tiếp 17/9 - 18/9 - 19/9, 3 con giáp này vượng khí thăng hoa, làm ăn thăng tiến, nắm trong tay cơ đồ bạc tỷ, qua trái gom núi vàng, qua phải hốt biển bạc

Ba ngày liên tiếp 17/9 - 18/9 - 19/9, 3 con giáp này vượng khí thăng hoa, làm ăn thăng tiến, nắm trong tay cơ đồ bạc tỷ, qua trái gom núi vàng, qua phải hốt biển bạc

Ba ngày liên tiếp 17/9 - 18/9 - 19/9, may mắn đổ về với 3 con giáp có số đỏ rực, làm ăn công tác đều gặp thuận lợi, có quý nhân theo sau hậu thuẫn nên việc gì cũng êm xuôi mà thu bạc vàng.

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