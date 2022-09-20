Tử vi 3 ngày (20, 21, 22/9) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tăng cao, hiểu rõ thế mạnh cá nhân, có thể vượng lên trông thấy.

Bằng cách phát triển công việc bên lề thông qua thế mạnh cá nhân, bạn có thể nhận được nhiều mối làm ăn và thu nhập của bạn sẽ tăng vọt. Không những thế, nhờ soa may mắn soi chiếu, vào 3 ngày (20, 21, 22/9) bạn sẽ có cơ may trúng độc đắc lớn.

Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm hơn, có thể tập trung vào những việc trong tay, công việc bạn bàn giao sẽ hoàn hảo.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày (20, 21, 22/9) 12 con giáp dự đoán vận trình tổng thể của tuổi Mão vượng nhất, đặc biêt trong công việc và tài lộc.

Nhìn chung, người tuổi Mão bắt đầu một tuần mới làm việc tương đối bận rộn. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khắt khe hơn trước nên bản mệnh hãy nhớ sắp xếp thứ tự ưu tiên trong quá trình làm việc để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.

Vận trình tình duyên của tuổi Mão cũng thuận lợi. Người thương hay gia đình đều viên mãn, có nhiều hạnh phúc mới thăng hoa trong mối quan hệ.

Vận trình tài lộc của con giáp này tăng cao đáng kể nên có thể được tiêu sài thaoir mái mà không lo quản lý tài chính cá nhân nghiêm ngặt.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi dễ gần, tốt bụng và rất chân thành với những người xung quanh. Họ giữ được nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống và rất vượng vận quý nhân.

Dù năm ngoái, thu nhập của con giáp này không quá cao nhưng đến năm nay, nhiều cơ hội sẽ đến với con giáp tuổi Hợi. Đặc biệt vào những tháng cuối năm như tháng 9, 10, 11, 12.

3 ngày (20, 21, 22/9) , con giáp tuổi Hợi có nhiều cơ hội để trổ tài, phát huy khả năng của mình. Người làm công ăn lương cũng được giao cho nhiều công việc, trọng trách. Trong khi đó những người làm kinh doanh thì công việc làm ăn ngày càng khởi sắc.

Con giáp này tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Sự nghiệp của con giáp này ngày một thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống của họ từ đó cũng khởi sắc hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.