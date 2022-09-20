Lá số tài lộc đã khắc tên, từ 21/9 đến 27/9, 3 con giáp hứng "mưa" may mắn, cuộc sống thăng hoa, tiền về tứ phía, rương vàng đầy ụ

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài từ 21/9 đến 27/9, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo.

Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc. Từ 21/9 đến 27/9, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí bạn còn thu về được một khoản vượt quá mong đợi.

Mọi việc đều tiến triển hanh thông nhờ có đầu óc tỉnh táo trong tuần này. Bản mệnh hãy nhân cơ hội này để sửa chữa những sơ suất trước đây, đồng thời dũng cảm thử sức và tìm tòi con đường phát triển mới.

Từ 21/9 đến 27/9 là khoảng thời gian đào hoa nở rộ đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ 21/9, bạn đã nhận được nhiều sự săn đón đến từ những người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bạn không nên quá buông thả bản thân. Hãy giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, bản chất của người tuổi Hợi là những người rất tham vọng và không để tâm vào những điều vụn vặt. Nhờ đó họ có thể chuyên tâm kiếm tiền, dù là lĩnh vực kinh doanh gì cũng để lại ấn tượng tốt trong mắt đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi Hợi hãy phát huy hết tài năng của mình, thể hiện hết các điểm mạnh và thoải mái làm điều bạn yêu thích, mùa hè này bạn sẽ kiếm được bộn tiền.

Từ 21/9 đến 27/9, vận tài lộc của con giáp này đạt đến đỉnh cao mới, tích lũy tài sản rất nhanh, được nhiều quý nhân vây quanh.

Bản thân người tuổi Hợi cũng không phải lo lắng gì, từ đó phát triển ngày càng vững vàng, nắm trong tay tương lai tốt đẹp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.