Vận xui tan biến, 3 con giáp này từ 20/9 đến 25/9 bội thu tài lộc, bạc vàng trù phú, tiền sinh ra tiền

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 15:25

Từ 20/9 tới 25/9 là thời gian cực vượng của 3 con giáp sau đây cả về tiền tài lẫn gia đạo. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thu tiền "khủng" từ công việc, làm ăn, kinh doanh.

Tuổi Thân

Vận xui tan biến, 3 con giáp này từ 20/9 đến 25/9 bội thu tài lộc, bạc vàng trù phú, tiền sinh ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự thông minh, tài trí của tuổi Thân thuộc top trong 12 con giáp. Tuổi Thân có nhiều tài lẻ thiên bẩm, trí thông minh hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, tuổi Thân đã gặt hái được thành công lớn nhờ mưu trí của mình. Bản mệnh cũng rất khéo léo, mối quan hệ ngoại giao nhiều vô kể.

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, tuổi Thân đi đến đâu cũng gây tiếng cười, giúp mọi người vui vẻ, thêm phần gắn kết. Chính vì vậy, cuộc sống của họ về sau thay đổi tích cực, thậm chí có người công thành danh toại. Đặc biệt, từ 20/9 tới 25/9, người tuổi Thân sẽ càng bội thu tài lộc, tiền vàng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn.

Chính vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Vận xui tan biến, 3 con giáp này từ 20/9 đến 25/9 bội thu tài lộc, bạc vàng trù phú, tiền sinh ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 20/9 tới 25/9 cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp.

Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Từ 20/9 tới 25/9, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Tuổi Mão

Vận xui tan biến, 3 con giáp này từ 20/9 đến 25/9 bội thu tài lộc, bạc vàng trù phú, tiền sinh ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 20/9 tới 25/9, tử vi tuổi Mão nhận nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Họ sẽ có những ngày tháng  bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

 

Về mặt tình cảm, năm nay tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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