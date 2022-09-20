Đúng 17h ngày 20/9/2022, 3 tuổi sau Sẻ hóa Phụng hoàng, tài lộc vô biên, may mắn bùng nổ, tay trái hái bạc, tay phải ôm vàng

Tử vi vào 17h ngày 20/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận thế khá sáng, thuận lợi thăng tiến, năng lực nâng cao.

Tài lộc thăng hoa, bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương trong công việc, may mắn có thể lấy lại số tiền đã cho bạn bè vay trước đó.

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, hãy chủ động tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, áp dụng những gì đã học vào công việc, bạn có thể nhận được phản hồi tốt.

Tình duyên từ 17h ngày 20/9 cũng tươi mới hơn cả, bạn và người ấy sẽ tìm thấy nhiều điểm chung và cảm giác hạnh phúc được thăng hoa, nếu đã có gia đình thì gia đạo được viên mãn.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ 17h ngày 20/9, công việc của tuổi Thân đang trong giai đoạn tiến triển thuận buồm xuôi gió, khoảng cách chạm tới mục tiêu đã đề ra không còn quá xa. Hãy cứ tập trung cao độ để phát huy tốt mọi khả năng cũng như tinh thần học hỏi, bản mệnh sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, vốn là con giáp đa tài đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được nên bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh.

Vận trình tài lộc thăng hoa. Đây là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh.

Vận trình tình duyên nở rộ, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, hóa giải không ít hiểu lầm. Người độc thân được không ít người theo đuổi cho nên cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá cao.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi từ 17h ngày 20/9 sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh.

Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn từ 17h ngày 20/9/2022.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.