Sổ Trời đã điểm duyên từ 20/9 đến 25/9, 3 tuổi này tài vận hanh thông vô cùng, may mắn trên cả tuyệt vời, tiền - tình - gia đạo đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 13:30

Từ 20/9 - 25/9 là thời điểm thăng hoa trong cả tiền tài và gia đạo của 3 con giáp may mắn sau đây.

Tuổi Tý

Sổ Trời đã điểm duyên từ 20/9 đến 25/9, 3 tuổi này tài vận hanh thông vô cùng, may mắn trên cả tuyệt vời, tiền - tình - gia đạo đều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui từ 20/9 - 25/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế cực tốt, có được sự tín nhiệm của người khác.

Tình duyên đỏ rực, nếu thích ai đó, bạn phải biết cách đối xử nhẹ nhàng, đừng làm họ xấu hổ, sẽ có có được ấn tượng tốt.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, có thể chịu nhiều thử thách, đồng nghiệp xung quanh cũng có thể hỗ trợ đắc lực trong công việc, chiếm được thiện chí và sự tin tưởng của mọi người.

Tài lộc tăng tiến, quý nhân dẫn đường, kiếm tiền dễ dàng hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 20/9 đến 25/9/2022, tuổi Tuất vận trình tài lộc cực vượng. Nhất là với người làm ăn kinh doanh, mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên chú ý duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân nơi công sở để có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi gặp khó khăn hoặc khi rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc.

Sổ Trời đã điểm duyên từ 20/9 đến 25/9, 3 tuổi này tài vận hanh thông vô cùng, may mắn trên cả tuyệt vời, tiền - tình - gia đạo đều viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong tuần này, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của người đã có gia đình ổn định, còn người độc thân gặp được mối nhân duyên tốt lành trong ngày thứ Sáu do gặp Đào hoa và Quý Nhân phù trợ.

Tuổi Ngọ

Sổ Trời đã điểm duyên từ 20/9 đến 25/9, 3 tuổi này tài vận hanh thông vô cùng, may mắn trên cả tuyệt vời, tiền - tình - gia đạo đều viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất rộng lượng trong cách cư xử với người khác. Họ cũng sống lý trí nên cư xử khéo léo, không dễ làm mất lòng ai.

Con giáp tuổi Ngọ có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện.

Dù trước đây, người tuổi Ngọ bị thua theo nhiều cách nhưng giờ họ đã tìm được phương pháp phù hợp hơn để làm việc hiệu quả. Nhờ đó, con giáp tuổi Ngọ hoàn toàn có thể thay đổi thất bại, kiếm lại tiền và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ 20/9 - 25/9, họ có thể sẽ gây ấn tượng cho người khác rằng thành công đến với họ thật dễ dàng, khó ai có thể đánh bại được họ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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