Top 3 con giáp xứng danh "Nam Vương" làng thương vợ, chiều con, giỏi giang nhạy bén, phụ nữ lấy về chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 22:30

Những con giáp nam sau đây vừa thương gia đình vừa giỏi làm ăn, bên ngoài là một người đàn ông thành công, về nhà lại là một người chồng người cha tình cảm và mẫu mực, là mẫu người lý tưởng chị em đều yêu thích.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp nam thì không thể phủ nhận được sự điềm tĩnh, quyền lực luôn tỏa ra ở tuổi Thìn. Đàn ông tuổi này có sức hút khá lớn đối với người khác phái, ở họ có sự quyến rũ mà hiếm ai có thể chối từ.

Top 3 con giáp xứng danh 'Nam Vương' làng thương vợ, chiều con, giỏi giang nhạy bén, phụ nữ lấy về chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ biết đến sự nghiệp, con giáp tuổi Thìn còn luôn quan tâm đến gia đình. Họ luôn đặt vợ con ở vị trí hàng đầu, sự nghiệp cũng sẽ xếp sau gia đình, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương. Ngoài xã hội có là người hô mưa gọi gió, quyền lực đầy mình thì về nhà người tuổi này cũng vẫn chỉ là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm theo những lời nhờ cậy của vợ, coi lời của vợ là “thánh chỉ”.

Mẫu đàn ông tài giỏi lại đảm đang như vậy biết đi đâu mà tìm cơ chứ, thế nên hễ gặp được đàn ông tuổi Thìn mà đôi lứa tâm đầu ý hợp thì đừng có ỷ thói dằn dỗi mà làm tình làm tội người ta, trăm công nghìn việc có thể “cướp” đối phương khỏi tay bạn đó.

Tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ là những người vui vẻ, nhiệt tình, hào phóng, giỏi giao tiếp, tính toán giỏi, chỉ số thông minh cao. Cho nên, họ luôn có sự cơ trí và khôn khéo ở nơi làm việc, can đảm và mưu lược, hiếm khi hành động mù quáng nếu chưa nắm chắc và càng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Con giáp nam này cũng là người thẳng thắn, quyết đoán nên luôn biết nắm bắt thời cơ để “phi nước đại” trên con đường sự nghiệp. Cho dù con đường phía trước có khó khăn, nguy hiểm đến đâu thì đàn ông tuổi Ngọ cũng có thể dùng chính khả năng của mình để vạch ra con đường phù hợp nhất với bản thân.

Top 3 con giáp xứng danh 'Nam Vương' làng thương vợ, chiều con, giỏi giang nhạy bén, phụ nữ lấy về chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể trong công việc, đàn ông tuổi Ngọ thể hiện sự sắc bén, tính toán linh hoạt, dám nghĩ dám làm như vậy nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ lại chính là mẫu đàn ông dịu dàng, chu đáo, biết cách chăm lo cho gia đình.

Ở nhà, con giáp nam này như biến thành một người chồng người cha giàu tình cảm, khác hẳn với hình ảnh giỏi giang trong công việc.

Đàn ông tuổi Ngọ tháo vát và tài giỏi, dù là cuộc sống gia đình hay công danh sự nghiệp, họ đều có thể cân bằng và chu toàn cả hai bên, nhờ vậy mà đa số đàn ông tuổi Ngọ đều có một sự nghiệp viên mãn và một gia đình hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Sửu

Top 3 con giáp xứng danh 'Nam Vương' làng thương vợ, chiều con, giỏi giang nhạy bén, phụ nữ lấy về chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là mẫu người có tính cách khả độc lập và quyết đoán trong cuộc sống. Họ là những người khá coi trọng sự nghiệp và công danh. Trong công việc, sự kiên trí, bền bỉ đem lại nhiều thành tựu, giúp họ dễ dàng đạt được nhiều nấc thang trên con đường danh vọng.

Những người này có lối suy nghĩ vô cùng thực tế nên đối với họ, việc họ nỗ lực trong công việc cũng chỉ với mục đích có thể đảm bảo được cuộc sống đầy đủ và sung túc cho người bạn đời cũng như tương lai của các con.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ 20/9 (25/8 Âm lịch), 3 con giáp chính thức hết khổ, vận đời đổi sắc, làm một thu mười, hứng mưa tài lộc, vươn tới sang giàu

Từ 20/9 (25/8 Âm lịch), 3 con giáp chính thức hết khổ, vận đời đổi sắc, làm một thu mười, hứng mưa tài lộc, vươn tới sang giàu

Từ 20/9 trở đi, vận sắc của 3 con giáp sau thay đổi vù vù, vươn mình khỏi nghèo khổ, hướng tới đời giàu sang.

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