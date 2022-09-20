Từ 20/9 (25/8 Âm lịch), 3 con giáp chính thức hết khổ, vận đời đổi sắc, làm một thu mười, hứng mưa tài lộc, vươn tới sang giàu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là mang hình ảnh của những con người mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Từ 20/9, người tuổi Mão nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, năm nay cũng là năm hợp với họ nên tài lộc của họ nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mão làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần.

Vài năm trở lại đây, cuộc sống của con giáp tuổi Mão khá phẳng lặng, không có bất ngờ lớn về tiền bạc. Thực chất là con giáp này chưa gặp may mắn, thời cơ của họ chưa đến.

Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Từ 20/9 tuổi Tý được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Từ 20/9, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ 20/9 trở đi.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu là một trong những người giàu lòng nhân ái nhất, họ luôn muốn giúp đỡ người khác, đồng thời cũng có ý chí và nghị lực, nhờ vậy mà trên đường đời chông gai vẫn tìm được cơ hội làm giàu. Tuổi Sửu cũng là những người có EQ cao, là những người đáng tin cậy nhất, trung thực nhất. Nhờ tính cách tốt mà họ cũng có nhiều mối quan hệ tốt, có nhiều người sẵn sàng làm việc với họ, vì vậy họ có thể tạo ra sự khác biệt trong bất kỳ ngành nào.

Có thể họ sẽ không khoa trương, nhưng họ thực tế và đã tích lũy được nhiều danh tiếng tốt cho bản thân trong một thời gian dài. Nhìn chung cuộc đời về lâu về dài của tuổi Sửu sẽ là một cuộc sống viên mãn cả tình lẫn tiền. Từ 20/9, cuộc sống người tuổi Sửu sẽ cnagf thăng hoa nhờ may mắn tài lộc ùa về.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.