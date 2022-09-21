Cuối tháng 8 Âm lịch là thời khắc chuyển vận khởi sắc của 3 con giáp xứng danh "Nữ hoàng" kho vàng kho bạc, lộc kim tiền tràn trề hưng vượng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 05:05

3 con giáp sau vào cuối tháng 8 Âm lịch sẽ sướng không ai lại, đỏ vận tiền tài, làm gì cũng gặp may mắn.

Tuổi Thân

Cuối tháng 8 Âm lịch là thời khắc chuyển vận khởi sắc của 3 con giáp xứng danh 'Nữ hoàng' kho vàng kho bạc, lộc kim tiền tràn trề hưng vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh, lém lỉnh, sáng tạo. Họ khéo léo trong việc đối nhân xử thế với mọi người. Những yếu tố này đều là yêu cầu cơ bản để bản mệnh có thể trở thành người sếp thành công trong tương lai.

Khi đã hội tụ điều kiện cần, con giáp này còn phải biết nắm bắt những cơ hội và nỗ lực hết khả năng của mình. Nhờ đó, họ dễ dàng, nhanh chóng đạt được thành tựu mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Có thể con giáp sẽ dùng mọi cách để bản thân được cất nhắc lên vị trí tốt hơn. Điều tất nhiên là nỗ lực của họ đa phần đều thành công. Nóng tính là điểm trừ nhỏ duy nhất của người cầm tinh con khỉ.

Cuối tháng 8 Âm lịch, con giáp này có nhiều cơ hội bứt phá đến thành công, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và mọi người, may mắn tràn đến dễ nhận bổng lộc cao.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với bạn như một điều hiển nhiên, và đồng nghiệp thì cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục chứ không thể có lời dị nghị nào khác.

Cuối tháng 8 Âm lịch là thời khắc chuyển vận khởi sắc của 3 con giáp xứng danh 'Nữ hoàng' kho vàng kho bạc, lộc kim tiền tràn trề hưng vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày giữa và cuối tuần, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi.

Ngoài ra, Thần Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi, song bạn không nên sống phụ thuộc vào điều này. Hãy cố gắng lao động và kiếm tiền chân chính.

Tuổi Mão

Cuối tháng 8 Âm lịch là thời khắc chuyển vận khởi sắc của 3 con giáp xứng danh 'Nữ hoàng' kho vàng kho bạc, lộc kim tiền tràn trề hưng vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 8 Âm lịch, tuổi Mão có nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. 

Về mặt tình cảm, tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vận xui tan biến, 3 con giáp này từ 20/9 đến 25/9 bội thu tài lộc, bạc vàng trù phú, tiền sinh ra tiền

Vận xui tan biến, 3 con giáp này từ 20/9 đến 25/9 bội thu tài lộc, bạc vàng trù phú, tiền sinh ra tiền

Từ 20/9 tới 25/9 là thời gian cực vượng của 3 con giáp sau đây cả về tiền tài lẫn gia đạo. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thu tiền "khủng" từ công việc, làm ăn, kinh doanh.

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