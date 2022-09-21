Đúng chuẩn 'cục cưng' của Thần Tài, 3 con giáp này dù bị tiểu nhân gài bẫy, đồng nghiệp 'chơi khăm', họa thị phi 'đổ vào đầu' nhưng vẫn chuyển mình bứt phá, biến bại thành thắng trong ngày mai 22/9

Thân, Tý, Thìn là bộ ba sẽ vướng vào hạn tam tai trong năm nay. Theo cách tính hạn tam tai thông thường, đây là năm thứ nhất mà 3 con giáp này gặp hạn tam tai (năm đầu tam tai là Dần, giữa là Mão và cuối là Thìn). Trong năm tam tai đầu tiên, các con giáp này được khuyên không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn... vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc.

Về tiền bạc, tháng này có lẽ không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

Với người tuổi Thân, năm nay cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022 đặc biệt và vào cuối tháng 8 Âm lịch. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Tuy nhiên vào ngày mai 22/9, người tuổi Thân có thể dễ dàng lay chuyển thế sự, giành phần lợi cho mình khiến tiểu nhân hoảng sợ, khó dám hãm hại thêm lần nữa.

Tuổi Hợi

Trong tuần này con giáp tuổi Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ. Sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn khiến cho con giáp tuổi Hợi có cảm giác mất phương hướng.

Công việc tuần này của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Bù lại nhờ Thiên Đức bảo hộ nên người tuổi Hợi vẫn có cơ hội để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước tuy là không đạt được chỉ tiêu vì con số bạn đề ra quá cao và khác xa so với năng lực hiện tại.

Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì có thể tìm tới một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo, tránh việc làm sai rồi sửa sẽ chỉ tốn thêm nhiều thời gian và công sức.

Người tuổi Hợi đang trải qua giai đoạn rất áp lực, bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, nhiều đêm mất ngủ gây bất lợi cho sức khỏe.

Cơ thể yếu nhược một phần vì bạn bỏ bê việc tập luyện để theo đuổi kế hoạch trong công việc. Đó là lý do tháng này bản mệnh rất dễ ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể cân đối lại thời gian bằng việc lập kế hoạch chi tiết, cụ thể hơn để biết tập trung việc gì thì bạn sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào. Chưa kể sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

Ngoài ra, tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này không tốt, khiến tiêu tốn thêm một khoản nữa để chữa trị. Bản mệnh nên để ý chăm sóc sức khỏe trước tình trạng phải làm việc căng thẳng kéo dài.

Qua ngày mai 22/9, bản mệnh sẽ khởi sắc hơn, bạn sẽ có sự giúp sức của quý nhân để vượt qua hiểm họa khôn lường được bãy vẽ sẵn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.