Trong ba ngày (22, 23, 24/9), Thần Tài hạ thế, Ngọc Hoàng ghi danh, 3 con giáp này có duyên trúng độc đắc, tiền về giàu 'nứt đố đổ vách', vinh hiển cho cả dòng tộc họ hàng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 22:35

Ba ngày 22, 23, 24/9 có thể nói là những ngày tuyệt vời của 3 con giáp sau đây khi duyên lớn trúng số đỏ, vận may ồ ạt về giúp bạn có cơ may kiếm được khoản tiền không hề nhỏ.

Tuổi Dậu

Trong ba ngày (22, 23, 24/9), Thần Tài hạ thế, Ngọc Hoàng ghi danh, 3 con giáp này có duyên trúng độc đắc, tiền về giàu 'nứt đố đổ vách', vinh hiển cho cả dòng tộc họ hàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Về mặt công việc trong ba ngày 22, 23, 24/9, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn nay sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Tình duyên tuổi Dậu, người tuổi Dậu cảm thấy tinh thần phấn chấn và tích cực trong ngày hôm nay, chính vì thế mà bạn mở lòng với tất cả những người đối xử tốt với mình. Người độc thân dù không đến với ai đó ngay lập tức nhưng có thể xây dựng được một vài mối quan hệ triển vọng.

Người đã lập gia đình có một ngày khá yên bình khi vợ chồng luôn quan tâm đến nhau. Bạn có thể chủ động chuẩn bị một bữa cơm đầm ấm để tạo thêm kỉ niệm khó quên với đối phương. Đó chính là chất keo hàn gắn mối quan hệ, để tình cảm vợ chồng càng thêm ngọt ngào, khăng khít.

Tuổi Thìn

Ba ngày 22, 23, 24/9, những người cầm tinh con giáp này thuận lợi cả công danh lẫn tình duyên, đặc biệt vận đào hoa của họ lên cao vút. Đặc điểm nổi bật nhất của bạn bạn làm mê đắm lòng người chính là phong thái thanh lịch. 

Trong ba ngày (22, 23, 24/9), Thần Tài hạ thế, Ngọc Hoàng ghi danh, 3 con giáp này có duyên trúng độc đắc, tiền về giàu 'nứt đố đổ vách', vinh hiển cho cả dòng tộc họ hàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rất có thể bạn sẽ chạm trán những người cùng vận đào hoa, được nhiều người theo đuổi. Vấn đề ở đây bạn phải làm là lựa chọn kỹ xem ai mới thực sự là một nửa thực sự của bạn, chớ nhẹ dạ cả tin.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang tính cách cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu khá cao cho bản thân cũng như những người làm việc với mình. Mặt khác, người tuổi này cũng là người cầu tiến.

Trong ba ngày (22, 23, 24/9), Thần Tài hạ thế, Ngọc Hoàng ghi danh, 3 con giáp này có duyên trúng độc đắc, tiền về giàu 'nứt đố đổ vách', vinh hiển cho cả dòng tộc họ hàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Họ giữ tinh thần học tập suốt đời và không ngại học tập để nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ dù ở độ tuổi nào. Thời gian gần đây, tuy công việc không mấy suôn sẻ nhưng con giáp này vẫn không ngừng cố gắng. Trên thực tế, những nỗ lực của con giáp này không phải là vô ích.

Ba ngày 22, 23, 24/9, tài vận của người tuổi Mùi khởi sắc hơn trước. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, được cấp trên đánh giá cao. Trong đó, trong kinh doanh, con giáp này cũng tìm được mặt hàng mới, nguồn hàng mới để đầu tư kinh doanh, hứa hẹn sẽ sinh lời.

Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Mùi hứa hẹn sẽ có lãi, giúp họ thoát khỏi khó khăn về tài chính. Trong chuyện tình duyên, người tuổi này nếu còn độc thân cúng sẽ sớm gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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