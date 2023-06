Kể từ 6h sáng mai (2/7): Nhật Nguyệt soi đường, Cát Tinh xua tan tà khí, 3 con giáp tha hồ 'ăn trắng mặc trơn', mở mắt ra là thấy tiền, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Sửu có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Theo giới tiên tri cho biết, kể từ 6h sáng ngày 2/7, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Long Đức”, “Tử Vi”, “Tam Đài” nên vận thế có sự đột phá mạnh mẽ. Người tuổi Sửu nên biết tận dụng thời gian may mắn này để thực hiện những dự định của bản thân.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường tốt bụng, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế, sống chân thành với người khác. Con giáp tuổi này bao dung, độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được nhiều người mến mộ. Từ nhỏ, họ xuất thân nghèo khó nhưng không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên. Cũng bởi vậy nên người tuổi Hợi dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng về hậu vận sẽ có của ăn, của để.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ 6h sáng ngày mai (2/7), con giáp tuổi Hợi được dự báo gặp nhiều may mắn, vận trình vượng phát, vận may đến nhà. Con giáp này làm việc nhiều, thu nhập tăng lên đáng kể. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ tìm được mối hàng tốt, buôn may bán đắt.

Con giáp tuổi Hợi làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Trong khi người tuổi này đi làm ăn xa cũng có thành quả mang về. Làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, nhân hậu và bao dung. Từ lâu, họ đã được yêu mến bởi nét tính cách này. Con giáp tuổi Mão thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Người tuổi này không ngừng học hỏi, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ 6h sáng thứ Bảy tuần này (2/7), tài vận của người tuổi Mão dồi dào hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh sẽ trả hết nợ nần, ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn. Không những thế, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản, vật nuôi của con giáp này bán được mùa, được giá, được thương lái hỏi mua liên tục.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm