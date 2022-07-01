Thìn (con rồng) là con giáp đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng 12 con giáp . Rồng là con giáp hùng mạnh và được kính trọng nhất. Trong văn hóa phương Đông, Rồng tượng trưng cho tham vọng và thống trị, là biểu tượng của thần thánh, linh thiêng. Bởi vậy người tuổi Thìn được xem là tràn đầy năng lượng và sức mạnh, vừa có sức quyến rũ vừa tỏa sáng, quyền lực và giàu sang.

Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Tyhìn sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Thìn sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tử vi cuối tuần này cho biết, khi đồng hồ điểm 6h sáng cũng là lúc mọi may mắn tự tìm đến với Thìn. Con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời. Con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn mạnh mẽ, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm. Trong mọi hoàn cảnh, con giáp này luôn giữ được tinh thần lạc quan. Họ cũng chịu được áp lực và không ngại khó, ngại khổ. Người tuổi Dần giàu tình cảm, khảng khái, có khiếu hài hước. Giữa đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cuối tuần này cho biết, đúng 6h sang 3/7, người tuổi Dần có sao may mắn chiếu mệnh. Trong công việc, trước đây họ gặp nhiều khó khăn nhưng đến giờ đã có cải thiện.

Con giáp tuổi này kiên trì nỗ lực, tìm ra cơ hội của bản thân và cuối cùng họ cũng thu được thành quả. Người tuổi Dần làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, doanh thu tăng lên. Trong khi những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, tương lai tươi sáng.

Tuổi Sửu

Sửu vốn là người thông minh và có năng lực, đầu óc linh hoạt, giỏi giao tiếp, can đảm, tháo vát, sớm muộn gì cũng gặp thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, càng sóng gió Sửu càng học được nhiều bài học quý giá.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Sửu tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn vào đúng 6h sáng chủ nhật ngày 3/7 tới đây. Con giáp này có sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến không ngừng, tha hồ hốt bạc.

Những người tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều hỷ sự, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm