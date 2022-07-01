Hai ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7): Ngọc Hoàng Thượng Đế đã điểm chỉ, Thái Tuế đành mở gọng kìm, 4 con giáp gặp dữ hóa lành, vận trình lên hương, tiền tài viên mãn, thăng hoa ngoạn mục

Mão là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như Mão không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế Mão là người thấu tình đạt lý.

Những chú Mèo được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

Tử vi hai ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7) cho biết, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió.

Tuổi Sửu

Nhờ có Thần Tài giúp sức nên vào cuối tuần tài vận của Sửu đỏ chót như son. Sự nghiệp của Sửu hứa hẹn đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng. Chính Tài mang tới cho người tuổi Thìn một ngày tiền bạc dư dả, chẳng phải lo lắng gì nhiều khi vận thế tài lộc đang vô cùng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Việc kiếm tiền luôn khiến Sửu căng thẳng và mệt mỏi, nhưng trong hai ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7) mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa, con giáp này dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình.

Có thể người khác có suy nghĩ rằng Sửu may mắn mà có được cuộc sống dư dả như hiện tại nhưng thực tế người ta đâu biết rằng bạn nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua. Những gì bạn có được lúc này hoàn toàn xứng đáng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình hiền lành, nhân hậu và bao dung. Từ lâu, họ đã được yêu mến bởi nét tính cách này.

Con giáp tuổi Thân thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Người tuổi này không ngừng học hỏi, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong hai ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7) tài vận của người tuổi Thân dồi dào hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh sẽ trả hết nợ nần, ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn. Không những thế, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản, vật nuôi của con giáp này bán được mùa, được giá, được thương lái hỏi mua liên tục.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi thường khôn khéo, biết đối nhân xử thế, sống hòa đồng. Con giáp này giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng, hay giúp đỡ người khác. Vì vậy, khi gặp khó khăn, tuổi Mùi cũng luôn được những người tốt giúp đỡ lại.

Ảnh minh họa: Internet

Theo dự báo của tử vi, trong hai ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7), con giáp này sẽ có cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Tuổi Mùi gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối và gặt hái dược nhiều thành công trong sự nghiệp, công việc diễn ra thuận lợi, làm đâu thắng đó.

Người làm kinh doanh cũng phát triển tốt, sự nghiệp ngày một thịnh vượng. Tuổi Mùi làm việc gì cũng tận tâm tận lực nên có thể công thành danh toại, làm rạng danh gia đình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm