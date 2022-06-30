Bước qua tháng 7 này: Những con giáp cần đề phòng củi lửa kẻo bị tiểu nhân hãm hại, vừa mất tiền lại vừa mang họa vào thân

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 7/2022 thấy rằng người tuổi Tý phải đối diện với nhiều trở lực, thách thức. Khối lượng công việc ngày càng lớn, việc cũ chưa xong việc mới đã dồn dập. Lúc này nếu không tỉnh táo, thiếu sự kiên trì e rằng bản mệnh dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.

Bằng cách này, người tuổi Tý có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Tý trong tháng 7 là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Tý nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

Trong tháng 7 này, tuổi Tý cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Tý. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Tý, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Tý bộc lộ cảm xúc thật.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 dương lịch này, người tuổi Dậu dễ xảy ra cãi vã, dẫn đến gây thù chuốc oán với mọi người. Hoặc vì con giáp quá nổi trội nên càng khiến đồng nghiệp hoặc kẻ thù cũ ganh ghét, tìm cách phá hoại.

Ngoài gây hình ảnh xấu nơi công sở, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của tuổi Dậu để hợp tác đầu tư, từ đó con giáp mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy, tuổi Dậu dù có được thành công cũng nên khiêm tốn, hạn chế nói nhiều thành nói dại, nảy sinh lòng đố kỵ, cũng như cố gắng dĩ hòa vi quý với những người xung quanh.

Dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Dậu có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức. Lời khuyên cho tuổi Dậu là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn gặp vận may trong tháng 7 dương lịch này. Vận may, tiền bạc vào nhà, nhưng cũng chính vì thế mà thu hút theo kẻ gian. Nhất là khi bản tính tuổi Thìn vốn có lòng kiêu hãnh về tài sản, sự nghiệp, dễ chuyển thành phô trương sự giàu có của mình. Từ đó mới thu hút lòng ghen tị, nảy sinh lòng tham của kẻ tiểu nhân.

Bản tính tuổi Thìn ruột để ngoài da không mảy may đề phòng. Một mặt, kẻ xấu dùng lời ngon ngọt để bòn rút tài chính của tuổi Thìn, mặt khác lại đi sau lưng, bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt tài sản và chức vị của con giáp.

Để tránh thu hút tiểu nhân, trước hết con giáp cần khiêm nhường, bớt phô trương, cũng không nên quá tin người. Cần cân nhắc giữa các mối quan hệ, chỉ giữ xung quanh những người thực sự thân thiết, tin tưởng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm