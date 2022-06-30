Đúng thứ 7 tuần này (2/7): Phật Bà trên cao hiển linh, chỉ đích danh 3 con giáp đón tam hỷ thoát cảnh bần hàn, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 16:40

Tử vi dự báo rằng, đúng thứ 7 tuần này (2/7), những con giáp sau đây sẽ đón nhận nhiều may mắn, tài lộc, sự nghiệp và đường công danh thăng tiến rộng mở.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cần cù, chịu khó, sống có trách nhiệm. Người tuổi này bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng thực chất lại là người rất khôn ngoan, giỏi tính toán. Họ có nhiều ước mơ, tham vọng.

Người tuổi Tý không ngại khó khăn, dám thử thách bản thân để bộc lộ hết khả năng của bản thân. Họ luôn kiên định trước mọi mục tiêu và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người tuổi này chăm chỉ, ham học hỏi nên không bị bỏ lại phía sau.

Đúng thứ 7 tuần này (2/7): Phật Bà trên cao hiển linh, chỉ đích danh 3 con giáp đón tam hỷ thoát cảnh bần hàn, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ thứ Bảy tuần này (2/7), người tuổi Tý có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi Tý làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng là người hiểu biết. Họ biết phân biệt đúng sai, biết đối nhân xử thế. Họ sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người.

Người tuổi này ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tiến bộ. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và nhãn quan tinh tường.

Đúng thứ 7 tuần này (2/7): Phật Bà trên cao hiển linh, chỉ đích danh 3 con giáp đón tam hỷ thoát cảnh bần hàn, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo giới tiên tri cho biết, đúng thứ Bảy này (2/7), con giáp này có nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến.

Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã được mùa hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Con giáp này sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền.

Đúng thứ 7 tuần này (2/7): Phật Bà trên cao hiển linh, chỉ đích danh 3 con giáp đón tam hỷ thoát cảnh bần hàn, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tiên đoán, đúng thứ Bảy tuần này (2/7) những điềm lành sẽ đến với tuổi Dậu, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Dậu hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

Từ đây đến cuối năm, con giáp tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, nhận tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc ưng ý. Trong khi đó, người đi xa có thành quả mang về. Người đang ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, sớm bình phục.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc nở hoa rực rỡ, gánh vàng gánh bạc về nhà đúng 1/7 dương lịch.

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