Tử vi 5 ngày đầu tháng 7/2022: 'Trời cho ai nấy hưởng, duyên ai nấy nhận', 3 con giáp may mắn được lộc ơn trên, làm đâu gặt đấy, đầu tư đâu lãi đó, tình yêu đơm hoa kết trái

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Với người làm ăn kinh doanh, hãy tận dụng ngày đầu tháng để tăng doanh thu, khai trương, nhập hàng lấy may nhé. Cát tinh có thể giúp con giáp này nhanh chóng phát hiện ra được những mối đầu tư quý giá, mang lại nguồn tài lộc ổn định. Đặc biệt, những người làm ở lĩnh vực bất động sản hoặc kinh doanh cũng sẽ gặp cơ hội. Sửu đưa ra được những quyết định chính xác, gặp được những đối tác tiềm năng để cùng thực hiện những kế hoạch mang lại lợi nhuận cao.

Theo tử vi cho biết, trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7 dương lịch, do được Thiên Ấn phù trợ nên tuổi Sửu trở thành người có tiếng nói trong công việc. Những người làm quản lý, giám đốc, cấp trên sẽ có lợi, có uy quyền, ăn nên làm ra, ai cũng phải nể. Con giáp này không những kiếm về một khoản kha khá cho bản thân mà còn khiến những người ở dưới quyền mình được hưởng lợi.

Vận trình tình cảm của Sửu trong tháng 7 vô cùng tốt đẹp. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp người trong cuộc vượt qua được các áp lực cuộc sống. Người độc thân sớm tìm được người trong mộng nhờ đào hoa nở rộ.

Tuổi Thìn

Vốn có tài và thông minh nhưng tuổi Thìn luôn gặp khó khăn, trắc trở là vì họ vội vàng, ít khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong các quyết định nên dễ thất bại. Tuy vậy, họ cũng là người học hỏi nhanh, vì trải qua nhiều thăng trầm mà ngày càng thấu tình đạt lý, biết vận dụng ưu điểm để tỏa sáng đúng chỗ đúng lúc, nắm giữ thành công trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Bước qua hết giai đoạn xuống dốc, vào tháng 7 dương lịch này, vận khí của tuổi Thìn sẽ dần khởi sắc. Họ sẽ được thần tài và quý nhân giúp đỡ nồng hậu, cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7, người tuổi Thìn có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi Thìn làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể.

Tình cảm của Thìn trong tháng 7 này cũng ngập tràn hạnh phúc. Chuyện tình cảm đem lại nhiều niềm vui cho người trong cuộc, giúp bản mệnh có thêm sức mạnh vượt qua các khó khăn trong công việc.

Tuổi Tỵ

Tỵ có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu có chính mình. Tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, con giáp này tâm niệm rằng mọi sự thất bại đều để lại nhiều bài học quý giá, giúp bản thân thăng hoa vào một giai đoạn nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7 dương lịch này, may mắn sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tỵ. Con giáp này có cuộc sống an yên, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý.

Tỵ sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ, họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong thời gian này tài lộc không giảm sút mà còn được cải thiện.

Từ đây đến cuối năm sẽ mở ra cơ hội mới cho người tuổi Tỵ về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Thế nên khi có cơ hội để thay đổi công việc, đúng sở trường thì người tuổi Tỵ nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có được cuộc sống sung sướng sau này.

Vận trình tình cảm cực kỳ thăng hoa. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp người độc thân dễ chinh phục được những người xung quanh. Cuộc sống gia đình viên mãn, ấm êm trở thành ước muốn của không ít người.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm