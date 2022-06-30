Đúng 6 giờ sáng mai (1/7): Phật Bà xua đuổi tà khí, Tam Hợp cục xuất hiện, TOP 3 con giáp mở bát thuận buồm xuôi gió ngày đầu tháng 7, tài vận thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, tình yêu nồng thắm như son

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 05:28

Mở bát ngày đầu tháng 7 dương lịch, 3 con giáp này dang rộng cửa đón Thần Tài. Công việc, sự nghiệp của họ đều khởi sắc.

Tuổi Tuất

Đúng 6 giờ sáng mai (1/7): Phật Bà xua đuổi tà khí, Tam Hợp cục xuất hiện, TOP 3 con giáp mở bát thuận buồm xuôi gió ngày đầu tháng 7, tài vận thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, tình yêu nồng thắm như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường là người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn. Họ có con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc và cuộc sống.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 1/7, người tuổi Tuất bước ra ngõ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Ngay từ đầu tháng, con giáp này đã nhận thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Nhờ đạt được thành tích tốt, con giáp này sẽ sớm thăng quan tiến chức, lương thưởng đều cải thiện.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn. Những người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện, tiếp cận khách hàng. Người tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, tận tụy nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất tháng 7 này rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Tuổi Hợi

Đúng 6 giờ sáng mai (1/7): Phật Bà xua đuổi tà khí, Tam Hợp cục xuất hiện, TOP 3 con giáp mở bát thuận buồm xuôi gió ngày đầu tháng 7, tài vận thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, tình yêu nồng thắm như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, đôn hậu, hay thương người. Trong cuộc sống, họ là người dễ cảm thông, chia sẻ với người khác. Con giáp này tính tình cương nghị, không ngại khó ngại khổ. Trong khó khăn, trở ngại, họ luôn kiên trì và cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề.

Trong ngày đầu tiên của tháng 7 dương lịch, sự nghiệp của người tuổi Hợi được dự báo sẽ suôn sẻ về mọi mặt. Con giáp này dễ được quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp của họ tiến triển thuận lợi. Những người tuổi Hợi làm kinh doanh thì buôn may bán đắt.

Những thương vụ lớn giúp họ thu về khoản lợi nhuận như mong đợi. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng sẽ được hỗ trợ về nguồn vốn cũng như vật nuôi, giống cây trồng. Tháng 7 là tháng tài lộc vượng của người tuổi Hợi.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Hợi còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 7 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Hợi sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Tuổi Dần

Đúng 6 giờ sáng mai (1/7): Phật Bà xua đuổi tà khí, Tam Hợp cục xuất hiện, TOP 3 con giáp mở bát thuận buồm xuôi gió ngày đầu tháng 7, tài vận thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, tình yêu nồng thắm như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Dần là người có thái độ sống nghiêm khắc và cẩn trọng. Trước khi làm bất cứ việc gì, họ luôn thận trọng tính toán một cách cẩn trọng trước khi tiến hành.

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào ngày 1/7 dương lịch, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Thời gian tới, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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