Đúng 0h thứ Sáu này (1/7): Ngàn sao tinh tú hội tụ, Thần May Mắn mỉm cười, 2 con giáp hiếm hoi hưởng đặc ân lớn, nắm 100% cơ hội thành triệu phú, đất đai nhà cửa 'thẳng cánh cò bay'

Theo tử vi 12 con giáp , người sinh năm Dần thường ngay thẳng, độc lập. Họ thường dựa vào sự nỗ lực, siêng năng của bản thân để gây dựng sự nghiệp. Trong công việc, họ khá mạnh mẽ, quyết đoán, dám thử thách bản thân, không ngại gian khổ. Ngay cả khi sa cơ lỡ vận, con giáp này vẫn không nản lòng nhụt chí. Họ hào phóng, chân thành và có nhiều bạn bè. Bởi vậy, dù trong thời điểm khó khăn nhất, vẫn có người kề vai, sát cánh với họ.

Tuy vậy, người tuổi Dần cần nhớ rõ muốn đón vận may thì bản lĩnh phải vững vàng. Họ cũng cần thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để tránh bị tụt hậu. Trong tháng 7 này, người tuổi Dần được dự đoán có tài vận dồi dào, công thành danh toại.

Tử vi cho biết, bước qua tháng 7 tới đây, con giáp tuổi Dần kiếm tiến về đầy túi mỗi ngày. Cuộc sống của họ nhờ đó cũng dần khởi sắc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Với người làm công ăn lương, việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực. Tuổi Dần hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm.

Tuổi Thìn

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Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn bản chất rất thông minh, tài năng. Họ sinh ra đã sở hữu ngoại hình đẹp và tài năng hơn người.

Không những thế, họ còn có ý chí, quyết tâm cao, không vì thấy khó khăn mà chùn bước. Người tuổi này rất chân thành khi đối xử với mọi người. Con giáp này thân thiện, rộng lượng và bao dung.

Tử vi nói rằng, đúng 0h ngày 1/7 này, tuổi Thìn sẽ được cát tinh chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi.

Dự báo, khoảng thời gian tới chính là lúc tuổi Thìn khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng của tuổi trẻ sẽ giúp Tuất khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp.

Cùng với con giáp tuổi Dần, những người tuổi Thìn được sao Thái Dương chiếu mệnh trong ngày đầu tháng 7 này. Vì thế họ như "cá gặp nước", trong công việc sẽ thịnh vượng, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, nhờ vượng khí "mặt trời" mà chuyện rủi hóa lành, đã giàu sẽ càng giàu hơn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm