Kể từ 12 giờ trưa ngày 1/7: Vận khí hanh thông hơn bao giờ hết, TOP 3 con giáp bước chân ra ngõ giẫm hố vàng hố bạc, gánh tiền bạc tỷ, sung túc 3 đời

Năm 2022, vận số người tuổi Tỵ như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đường tài lộc trong tháng 7 này của những người tuổi Tỵ vô cùng xán lạn nhờ sao Tử Vi, những người đang làm ăn xa thì được bề trên nâng đỡ, bảo vệ, chăm chỉ làm ăn thì cái gì cũng có phần.

Đặc biệt, thời gian từ 12 giờ trưa ngày 1/7 cho đến cuối năm, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài. Do đó, sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến triển tốt, tài vận hanh thông. Đường tài lộc của bản mệnh vô cùng tốt, cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tuổi Tuất

Tử vi tháng 7 của 12 con giáp dự báo đường sự nghiệp tốt, Thiên Ấn và Chính Quan mang đến Tuất tin tốt cho những người đang nắm chức quyền, nhảy việc, đi xa làm ăn hoặc thi cử, học lên cao. Sẽ có lúc bạn thấy số mình lận đận nhưng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, hãy chờ tin tích cực từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 này, Tuất có quãng thời gian may mắn, mọi sự đều hanh thông, công việc thuận lợi lại an nhàn. Bạn đi làm như đi chơi nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, được cấp trên hết lời khen ngợi.

Bản mệnh lưu tâm có hung tinh Đại Hao làm chủ cảnh báo cẩn thận chuyện tiền nong, của cải. Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, dù đi đâu cũng nên để một người ở nhà đề phòng kẻ trộm. Đặc biệt tuổi này tuyệt đối không được cho vay tiền hoặc đòi nợ, đầu tư lớn vì nguy cơ mất tiền mất cả tình là rất cao.

Tuổi Hợi

Nhâm Dần được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Hợi. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Hợi được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm giữa năm, cụ thể bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 1/7 trở đi, do bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội cho sự nghiệp của người tuổi Hợi thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Hợi chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Dự đoán từ đây đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ có vô số của cải, phúc khí tràn đầy. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ sớm thăng quan tiến chức. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu lợi bất ngờ. Người đang có ý tưởng khởi nghiệp thì hãy mạnh dạn thực hiện ngay vì cơ hội không đến nhiều. Nếu để vuột mất, con giáp này sẽ phải hối tiếc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm