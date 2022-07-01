Những người tuổi Tý rất kiên trì trong việc kiếm tiền. Họ có thể củng cố sự tự tin và luôn chắc chắn rằng mình có thể hoàn thành mọi việc. Bằng cách này, họ có thể tiếp tục học hỏi và tích lũy. Tốc độ phát triển ngày càng nhanh hơn và họ không ngừng tiến bộ nắm bắt cơ hội.

Tình hình tài chính của tuổi Tý trong khoảng thời gian tới rất tốt. Những người tuổi Tý đã có người yêu sẽ đón nhận một tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc bên nửa kia. Còn những người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp.

Theo giới chuyên gia phong thủy cho biết, trong 15 ngày đầu tiên của tháng 7 này (1/7 - 15/7), tài lộc của tuổi Tý tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tiên đoán, trong 15 ngày đầu tiên của 7 dương lịch (1/7 - 15/7) con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Năm 2022 này, đối với con giáp tuổi Mùi, vận may cũng sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có khởi sắc đáng kể, đặc biệt là khoảng thời gian giữa năm có khi thăng hoa bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 15 ngày đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 15/7), sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Mùi được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức.

Vận may của người tuổi Mùi sẽ liên tục đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm