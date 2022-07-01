Đúng giờ Tý ngày mai (2/7): Phật Tổ kìm kẹp Sao Chổi, Thần May Mắn xua đuổi vận đen xóa tà khí, TOP 3 con giáp như phượng hoàng tung cánh, may mắn đến ngập tràn, khởi sắc toàn diện, hỷ sự triền miên

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 05:28

Top 3 con giáp dưới đây được dự báo sẽ nhận được cơ hội tiến thân và gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp kể từ giờ Tý ngày mai (2/7).

Tuổi Dậu

Đúng giờ Tý ngày mai (2/7): Phật Tổ kìm kẹp Sao Chổi, Thần May Mắn xua đuổi vận đen xóa tà khí, TOP 3 con giáp như phượng hoàng tung cánh, may mắn đến ngập tràn, khởi sắc toàn diện, hỷ sự triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người cầm tinh con Gà vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. So với những con giáp khác, tuổi Dậu được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Người tuổi Dậu vào đúng giờ Tý ngày mai (2/7) liên tục được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Dậu vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

Tuổi Sửu

Đúng giờ Tý ngày mai (2/7): Phật Tổ kìm kẹp Sao Chổi, Thần May Mắn xua đuổi vận đen xóa tà khí, TOP 3 con giáp như phượng hoàng tung cánh, may mắn đến ngập tràn, khởi sắc toàn diện, hỷ sự triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Sửu luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua. Theo tử vi, đúng giờ Tý ngày mai (2/7), tuổi Sửu sẽ bật lên, kiếm tiền với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Kể từ thời điểm này, nguồn thu chính hay phụ đều gia tăng khiến hầu bao của Sửu luôn rủng rỉnh. Nếu tháng trước con giáp này đau đầu vì chi tiêu thì tháng này sẽ không còn như vậy nữa. Trong tháng 7  dương lịch, tuổi Sửu gặp hung hóa cát, gia đình đều mạnh khỏe, làm ăn suôn sẻ. Nếu có ý định xuất ngoại thì đây sẽ là thời điểm rất tốt.

Ngoài ra, nhờ có Cát tinh bảo hộ, những chú Trâu thêm phần mạnh mẽ và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Sửu lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. 

Tuổi Mùi

Đúng giờ Tý ngày mai (2/7): Phật Tổ kìm kẹp Sao Chổi, Thần May Mắn xua đuổi vận đen xóa tà khí, TOP 3 con giáp như phượng hoàng tung cánh, may mắn đến ngập tràn, khởi sắc toàn diện, hỷ sự triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùi vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Mùi trong tháng 7 này có thể nói là hơn người. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt đúng giờ Tý ngày mai (2/7). Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Mùi có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Mùi mà không cần phải lo toan quá nhiều. Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Mùi khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Mùi đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Mùi có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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