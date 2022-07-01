Từ ngày 7/7 - 27/7 ngày lành tháng tốt: Phúc Lộc Tinh liên tục báo hỷ, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp nắm cơ hội trúng số đổi đời, tiền tài danh vọng đủ đầy, tỷ sự như mơ, gia đạo ấm êm viên mãn

Là con giáp phát tài tháng 7/2022 nên đường tài lộc của người tuổi Mão có sự tăng tiến rõ rệt. Con giáp sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, quan chức vượng phát, tài lộc dồi dào gấp bội lần. Điều đáng ghen tị hơn nữa là vận may của họ tăng vọt từ ngày 7/7 đến 27/7, vận đào hoa rực rỡ, tài lộc dồi dào.

Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm.

Với người làm công ăn lương, việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực. Bản mệnh hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra, nhiều khả năng sẽ được cấp trên phê duyệt.

Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, Mão chớ nóng vội muốn kiếm tiền nhanh. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, chỉ cần quyết tâm và đi theo con đường đúng đắn, bạn ắt thu về lợi nhuận cao.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trời sinh tính cách bộc trực, làm việc gì cũng ngăn nắp, gọn gàng. Tử vi cho biết từ ngày 7/7 đến ngày 27/7 tháng này, Dần gặp sao may mắn, vận khí hanh thông, của cải tăng vọt, là thời điểm thuận lợi kiếm tiền. Có rất nhiều tiền tự động đến với Dần, của cải được kết nối tốt từ mọi hướng, và tăng lên từ từ.

Quãng thời gian này, những người tuổi Dần sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Cát tinh cũng giúp tuổi Dần mở rộng một số mối quan hệ xã giao, tốt cho việc hợp tác làm ăn. Con giáp này có thể gặp được những đối tác khá triển vọng, đôi bên cùng chung mục tiêu nên bắt tay làm việc vô cùng thuận lợi.

Có điều, dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay.

Ngoài ra thời điểm này vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Dần độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ 1 người mới, có thể mở ra 1 tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Không con giáp nào có thể vượt qua tuổi Dậu về khả năng sáng tạo và ý tưởng làm giàu. Tuổi Dậu không phải người nói nhiều, kể lể dài dòng mà họ sẽ luôn bắt tay vào thực hiện, dùng hành động thiết thực để đạt được các mục tiêu của mình.

Khả năng kiếm tiền của người tuổi Dậu sẽ được phát huy tối đa trong quãng thời gian từ 7/7 - 27/7. Cụ thể, trong quãng thời gian này, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Thậm chí khi gặp phải khó khăn, họ cũng giải quyết tốt và thẳng bước đến với cuộc sống trong mơ.

Kể từ quãng thời gian này đến cuối năm, tuổi Dậu chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Dậu đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Dậu đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng trong nửa cuối năm 2022.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm