Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 12/3/2021: 4 con giáp thời cơ đợi sẵn, chỉ cần mở mắt ra đã hốt bạc, cuộc sống thập toàn thập mỹ

Tâm linh - Tử vi 11/03/2021 00:30

Tử vi hàng ngày cho biết, chẳng cần phải đợi xa xôi, chỉ cần bước qua ngày mai thứ Sáu ngày 12/3/2021, 4 con giáp dưới đây sẽ lập tức có Thần Tài báo hỉ, tiền bạc nhiều vô kể, tiêu xài cả tháng không hết.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, Hợi là con giáp rất may mắn khi thường xuyên nhận được phúc khí do trời ban. Năm nay Hợi gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc, tiền bạc. Thời cơ phát tài của Hợi sẽ đến bất ngờ chỉ trong ngày mai, thứ Sáu ngày 12/3/2021. Chính vì vậy, hãy chờ đợi và nắm bắt nhanh chóng để không bị vụt mất cơ hội Thần Tài ưu ái ban cho. Tử vi hàng ngày dự đoán, trong ngày mai, Hợi sẽ bước một chân vào thời kỳ hoàng kim của mình, mọi thứ tốt đẹp đều đã chờ đợi sẵn con giáp này ở phía trước. Chỉ ngồi một chỗ, tiền bạc từ các khoản đầu tư của Hợi cũng đều đều chảy vào túi. Con giáp này sẽ chẳng bao giờ phải đắn đo, suy nghĩ vì chuyện tiền nong.

tu vi hang ngay 1
Hợi là con giáp may mắn nhận được phúc khí nhà trời, tài lộc vượng phát -
Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mùi

Thời gian vừa qua là quãng thời gian mà công việc của Mùi gặp khá nhiều biến động, tài sản bị hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, những điều không may rồi cũng sẽ qua đi, để lại cho Mùi nhiều bài học đắt giá. Đến ngày mai, thứ Sáu ngày 12/3/2021, Mùi sẽ có được may mắn trong tài lộc, chỉ cần nằm dài cũng có tiền rơi vào túi. Hơn nữa, trong ngày mai, Mùi sẽ bất ngờ nhận được tin vui trong công việc mà trước đây Mùi chưa từng nghĩ đến. Tất cả đều nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, làm tất cả mọi việc hết mình vì đam mê của Mùi. Từ ngày mai, mọi công việc, tài lộc của Mùi đều rộng mở, mang lại sự hứng khởi trong cuộc sống cho con giáp may mắn này.

tu vi hang ngay 2
Công việc, tài lộc của Mùi sẽ thăng hoa đáng kể trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Dậu

Vốn siêng năng, chăm chỉ, lại luôn đặt công việc lên hàng đầu, nên từ sớm, Dậu đã xây dựng được sự nghiệp khá vững bền. Tuy không phải là công việc kiếm ra bạc tỷ và còn rất nhiều gian nan thử thách, nhưng thời điểm này, Dậu đã có thể bắt đầu thu hoạch những thành quả của riêng mình. Đúng ngày mai, một số tiền lớn sẽ tự động “chui” vào túi Dậu, nhưng nếu không biết cách thắt chặt chi tiêu, mọi công sức của Dậu từ bao lâu nay sẽ có nguy cơ đổ sông đổ bể. Tử vi cũng nói rằng, Dậu rất may mắn có Thần Tài ở bên phù hộ, tài lộc tự ắt sẽ đến nhiều hơn nữa khi con giáp này tiếp tục phấn đấu với sự quyết tâm của mình.

tu vi hang ngay 3
Đã đến lúc Dậu thu về những thành quả xứng đáng cho mình sau bao lâu nỗ lực - 
Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhạy bén nhưng chưa có cơ hội thể hiện, Tỵ đã từng rất khó khăn trong việc xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ có quý nhân tương trợ cùng với sự đột phá của minh, Tỵ đã có được công việc như ý. Ngày mai, thứ Sáu ngày 12/3/2021, chính công việc này sẽ mang lại tài lộc rất lớn cho Tỵ. Con giáp này sẽ được lương thưởng ập vào cùng lúc, lại cao đến ngất ngưởng, tiêu xài cả tháng không hết. Công việc tốt, tiền nhiều, lại có cuộc sống khá an nhàn nên Tỵ khiến nhiều người phải ghen đến đỏ mắt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ nay đến cuối tháng 3/2021: Được cao nhân chỉ lối, những con giáp may mắn đủ đường, tình tiền chạm nóc

Từ nay đến cuối tháng 3/2021: Được cao nhân chỉ lối, những con giáp may mắn đủ đường, tình tiền chạm nóc

Theo tử vi 12 con giáp, những ngày cuối tháng 3/2021 sẽ có 3 con giáp được cao nhân nâng đỡ, giàu lên bất ngờ, may mắn chạm ngõ, được cả tình lẫn tiền khiến ai cũng ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi 2021

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 42 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến