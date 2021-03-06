6 tháng đầu năm 2021: Các con giáp có số 'làm ít hưởng nhiều', giàu sang bất tận, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 06/03/2021 12:30

Tử vi Tân Sửu 2021 đã chỉ đích danh 3 con giáp dưới đây có số hưởng, làm “sương sương” cũng có tiền đầy túi, không bị gánh nặng tiền bạc đè trên vai, cuộc sống tự do, an nhàn tận hưởng suốt nửa đầu năm 2021.

Tuổi Tí

Dẫn đầu danh sách top 3 con giáp giàu có, làm ít hưởng nhiều trong 6 tháng đầu năm 2021 chính là tuổi Tí. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý khi Tí là con giáp quá lanh lợi, thông minh và lại có may mắn dẫn đầu trong 12 con giáp.

Thời gian này, Tí chẳng những gặp may về tài lộc mà đường công danh cũng vô cùng khả quan. Nhiều cơ hội lớn cho phép Tí mở mang tầm mắt, hiểu biết và nâng cao kỹ năng cho bản thân, từ đó gặt hái liên tiếp những thành công vang dội.

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 Nửa đầu năm 2021, Tí sẽ liên tiếp gặt hái được nhiều thành công vang dội -
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2021 cho biết, trong nửa năm đầu tiên, Tí kiếm được nhiều tiền của nên dành nhiều thời gian của mình để tận hưởng thành quả. Nhưng đừng quên rằng, cả tương lai còn đang ở phía trước, Tí cần tập trung hơn vào công việc của mình. Nếu đang là người làm công ăn lương, đừng quên tạo ra điểm nhấn của riêng mình để gây ấn tượng và được cấp trên, đồng nghiệp tín nhiệm. Còn đối với người tự kinh doanh, làm ăn riêng, nên chú ý sự quyết đoán và dứt khoát và cần thiết, tránh nhân nhượng cho những kẻ xấu lợi dụng.

Tuổi Hợi

Ngồi mát mà ăn bát vàng, vận trình của Hợi nửa đầu năm 2021 rất tốt. Nghèo khó là định nghĩa không tồn tại trong từ điển của con giáp này. Nếu như cuối năm 2020, Hợi đã gặp một số biến động về kinh tế, chẳng hạn như nghỉ việc, bị giảm lương, cắt thưởng, mất mát, hao hụt tiền tài, thì trong nửa đầu năm nay, con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái bù đắp cho lại tiền của gấp nhiều lần. Sự may mắn đi kèm với thông minh, cần cù sẽ giúp cho Hợi chỉ cần “giũ áo cũng ra tiền”.

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Được Thần Tài ưu ái, nửa đầu năm nay, Hợi liên tục gặp may, ngồi yên cũng 'hái ra tiền' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Năm 2021 không phải là năm quá khó khăn với Dậu, ngược lại, đây là thời điểm con giáp này có tài vận thăng hoa, làm gì cũng kiếm ra rất nhiều tiền. Thậm chí, có những ngày, Dậu chỉ cần ngồi một chỗ, tiền tài cũng tự ập đến, đổ ào vào túi của con giáp này. Đây chính là thành quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ trong thời gian qua của Dậu.

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 Những khó khăn, vất vả đã qua đi, đây là thời điểm Dậu có thể thảnh thơi, tận hưởng những thành quả tốt đẹp do mình cố gắng mà có - Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán nửa đầu năm nay, tử vi 12 con giáp cho biết, Dậu có thể thay đổi công việc sang một công việc mới có mức lương cao ngất ngưởng. Dù làm ra nhiều tiền nhưng Dậu cũng cần nhớ rằng, tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu. Nếu chi tiêu không có kiểm soát thì những gì mà Dậu đạt được trong thời gian này cũng sẽ đổ sông đổ bể và rất khó có cơ hội lần thứ hai để tìm lại được.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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