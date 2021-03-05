Top 4 con giáp PHÁT TÀI ĐỔI VẬN, tiền tài rủng rỉnh, hậu vận vinh hoa trong vòng 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 05/03/2021 00:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong vòng 3 năm tới đây, 4 con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, không còn phải sống trong nghèo khó, vất vả. Ngược lại, cuộc sống sẽ luôn tràn đầy may mắn, tiền tài lúc nào cũng rủng rỉnh trong người.

Tuổi Dậu

Năm 2021 chính là một năm rất tốt đối với Dậu, theo tử vi 12 con giáp thì đây là năm tam hợp của con giáp này. Chính vì vậy, trong năm nay, Dậu có đường thăng tiến, làm ăn khấm khá, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng sự may mắn dường như không dừng lại ở năm 2021 mà đến tận 3 năm liên tiếp, Dậu vẫn được Thần Tài hộ mệnh, làm gì cũng kiếm ra rất nhiều tiền.

Bản mệnh người tuổi Dậu vốn biết cách làm ăn, luôn chọn cho mình một hướng đi khác biệt nên sự thành công cũng không dừng ở mức bình thường mà phải là thành công rực rỡ. Nhất là đối với những người tuổi Dậu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản hay tài chính thì sẽ càng có cơ hội đổi đời chỉ sau một thời gian ngắn.

Sự cố gắng của Dậu trong thời gian vừa qua không phải là vô nghĩa, dù cuộc sống có phần hơi khó khăn nhưng chính những cố gắng đó đã giúp cho thành công tìm đến với Dậu sớm hơn người xung quanh.

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3 năm tới, Dậu sẽ được Thần Tài hộ mệnh, thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Rũ bỏ nghèo khó, trong vòng 3 năm tới, người tuổi Tuất sẽ liên tục gặp chuyện may mắn trong công việc và cuộc sống. Tiền bạc, công danh của Tuất sẽ vượng phát, con giáp này liên tục được thăng tiến, nắm giữ nhiều quyền hành và tài sản trong tay. Điều này hoàn toàn trái ngược với quá khứ của Tuất khi con giáp này từng rất khổ sở, khó khăn để xây dựng sự nghiệp, đặc biệt là những năm đầu khi bước vào đời.

Hãy yên tâm, bởi đây chính là thời điểm Tuất có thể tự tin làm những gì mình thích, nhưng song song đó, cũng cần chú ý nỗ lực để duy trì phong độ và sự giàu có của mình.

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Rũ bỏ quá khứ lầm than, Tuất sẽ một bước 'lên mây', sống cuộc đời giàu sang, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

3 năm tới chính là thời điểm “Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai” của Hợi. Suốt thời gian vừa qua, Hợi đã rất chăm chỉ làm lụng, tích lũy cho mình một vốn liếng khá lớn, cả về kinh nghiệm và tiền tài. Đây chính là thời điểm mà con giáp này có thể dừng lại để nghỉ ngơi, lấy sức để tiếp tục trên đà thăng tiến.

Tử vi dự đoán, những người tuổi Hợi làm ăn kinh doanh lớn sẽ có vận may bất ngờ trong thời gian tới. Tuy vậy, Hợi cũng cần chú ý chuyện đời tư của mình, tránh làm ảnh hưởng đến công việc chung, thậm chí có thể phá hủy cả tiền đồ của Hợi chỉ trong nháy mắt.

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3 năm tới, Hợi có thể tự do tận hưởng những thành quả xứng đáng mà mình đã cố gắng đạt được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, 3 năm tới chính là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi dành cho Mão trong tất cả mọi sự. Từ làm ăn, tình duyên, gia đình… con giáp này làm gì cũng may mắn, ít gặp trở ngại.

Cuộc sống của Mão trước đây có một số vấn đề phiền não, nhưng chỉ cần suy nghĩ tích cực lên, cộng thêm cát khí mạnh mẽ, thời gian tới con giáp này sẽ thoát khỏi khổ sở, bước vào cuộc sống sung sướng, viên mãn và giàu sang. Thời gian này, Mão cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều do lượng công việc rất lớn, nhưng thành quả đạt được chắc chắc sẽ vô cùng xứng đáng với những gì mà con giáp này đã bỏ ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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