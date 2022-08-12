Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 13/8 diễn ra suôn sẻ. Thổ - Kim tương sinh báo hiệu con giáp này hiện đang nhận được sự hậu thuẫn vững vàng trong công việc từ Quý Nhân nên bản mệnh đã tiết kiệm kha khá thời gian để chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Vận trình tài lộc thắm sắc. Bản mệnh có được khoản thu nhập dư dôi, nhờ vậy mà bớt được nỗi lo như trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đẹp đẽ. Sự chân thành của mỗi người yêu nhau đều mang đến hương vị tuyệt vời cho tình yêu đôi lứa. Cùng với đó, người độc thân cũng nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương cho mình sau khoảng thời gian dài tìm kiếm.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 13/8 diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tiến triển hanh thông. Thực Thần xuất hiện mang đến cho con giáp này những khao khát, cháy bỏng với những đam mê của mình. Cùng với đó, bản mệnh cần mạnh dạn theo đuổi nếu muốn nhanh chóng chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Cách quản lý chi tiêu khôn khéo, thông minh giúp người tuổi này có thể tự chủ túi tiền của mình khá tốt.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi Thân rất hòa hợp. Con giáp này và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực giúp bản mệnh không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tiến triển hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Ấn cho thấy ngày mai là lúc người tuổi Hợi nên tập trung và đẩy nhanh tiến độ trong công việc. Biểu hiện xuất sắc của bạn trong ngày mai sẽ giúp bạn trở thành người dẫn đầu, hoặc đạt được bậc thang mới trong sự nghiệp cá nhân của mình.

Nếu bạn tạo dựng được quan hệ tốt với đồng nghiệp để môi trường làm việc thêm phần hòa nhã sẽ càng dễ dàng thu được hiệu quả cao hơn. Bạn vốn làm việc nhiệt tình, biết dẫn dắt nên lãnh đạo tương đối yêu thích và nâng đỡ. Nhưng nên có trách nhiệm hơn, không thể đầu voi đuôi chuột, sẽ bị mất niềm tin.

Vận trình tình cảm hài hòa ngọt ngào. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một nửa yêu thương nhờ sự cởi mở, hòa đồng. Tuy nhiên, bạn đừng vồ vập quá mức nếu không muốn khiến đối phương cảm thấy hoảng sợ.

Thiên Ấn cho thấy ngày mai là lúc người tuổi Hợi nên tập trung và đẩy nhanh tiến độ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo