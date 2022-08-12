Đúng giờ Tý ngày mai 13/8: THẦN TÀI mở kho bạc, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, tiền tài rải đầy nhà, lộc lá vây quanh, cát khí tăng ùn ùn, đào hoa vượng sắc, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc

Đúng giờ Tý ngày mai 13/8, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái, tiền trải đầy nhà, lộc lá vây quanh, cát khí lên hương, may mắn ngập tràn.
- Đúng khuya nay 12/8: CÁT TINH báo mệnh may mắn gõ cửa 3 con giáp này, tài lộc hanh thông, tiền tài rải đầy nhà, sắm nhà mua xe, giàu có nhất một vùng
- Cuối ngày hôm nay 12/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên nhiều trắc trở
Tuổi Mão
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi. Con giáp này chỉ cần duy trì tốt phong độ như hiện tại thì sớm muộn gì cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Song song đó, hãy đọc sách nhiều hơn để bồi dưỡng thêm kinh nghiệm cho mình.
Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Người tuổi này nhận được nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính do có Chính Quan xuất hiện.
Đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ. Đào hoa vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Bản mệnh đừng để cho những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.
Tuổi Tuất
Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, được Chính Quan che chở nên người tuổi Tuất đang có những cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua cơ hội để thành công. Thời cơ không phải lúc nào cũng có sẵn nên hãy tập trung và làm mọi việc hết mình nhé.
Tài lộc: Vận trình tài lộc tươi sáng. Nguồn thu nhập ổn định cộng với nguồn tích lũy vững vàng đem lại cho người tuổi này có được cuộc sống thoải mái hơn.
Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Sự xuất hiện của Tam Hợp Quý Nhân giúp cho những cặp vợ chồng có thể hàn gắn lại tình cảm sau những mâu thuẫn trước đó.
Tuổi Tỵ
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai có sự đột phá mới. Con giáp này được tiếp thêm nhiều năng lượng để làm việc trong ngày thứ Bảy do có sự xuất hiện của Thiên Ấn.
Tài lộc: Vận trình tài lộc rực sáng. Nhờ có tư duy tài chính tốt mà người tuổi này có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình một cách rõ rệt.
Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tỵ không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Tỵ cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo