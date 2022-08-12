Đúng giờ Tý ngày mai 13/8: THẦN TÀI mở kho bạc, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, tiền tài rải đầy nhà, lộc lá vây quanh, cát khí tăng ùn ùn, đào hoa vượng sắc, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi. Con giáp này chỉ cần duy trì tốt phong độ như hiện tại thì sớm muộn gì cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Song song đó, hãy đọc sách nhiều hơn để bồi dưỡng thêm kinh nghiệm cho mình.

Đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ. Đào hoa vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Bản mệnh đừng để cho những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Người tuổi này nhận được nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính do có Chính Quan xuất hiện.

Đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, được Chính Quan che chở nên người tuổi Tuất đang có những cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua cơ hội để thành công. Thời cơ không phải lúc nào cũng có sẵn nên hãy tập trung và làm mọi việc hết mình nhé.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tươi sáng. Nguồn thu nhập ổn định cộng với nguồn tích lũy vững vàng đem lại cho người tuổi này có được cuộc sống thoải mái hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Sự xuất hiện của Tam Hợp Quý Nhân giúp cho những cặp vợ chồng có thể hàn gắn lại tình cảm sau những mâu thuẫn trước đó.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai có sự đột phá mới. Con giáp này được tiếp thêm nhiều năng lượng để làm việc trong ngày thứ Bảy do có sự xuất hiện của Thiên Ấn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực sáng. Nhờ có tư duy tài chính tốt mà người tuổi này có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình một cách rõ rệt.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tỵ không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Tỵ cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo