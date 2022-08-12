Cuối ngày hôm nay 12/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên nhiều trắc trở

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 11:50

Cuối ngày hôm nay 12/8, 3 con giáp này cẩn thận kẻo tiền của không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân gáng đường, tình duyên nhiều trắc trở.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm lạnh nhạt bất an. Hỏa Kim bất dung cho biết mối quan hệ của tuổi Dậu và nửa kia có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Tử vi khuyên con giáp này có chuyện gì cũng cần thẳng thắn chia sẻ những điều mình không hài lòng để người khác hiểu rõ.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Quý nhân soi đường dẫn lối giúp người tuổi Dậu nhìn ra được điểm mạnh, thế yếu của mình. Bản mệnh hoàn toàn có thể nhân cơ hội này tìm cho mình hướng đi mới nếu muốn thử sức ở lĩnh vực khác.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Dậu cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Cuối ngày hôm nay 12/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên nhiều trắc trở - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu hôm nay cũng không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm rạn nứt bất an. Hỏa Thủy mâu thuẫn cho biết mối quan hệ tình cảm của hai người có thể rạn nứt vì vấn đề tiền nong. Thêm nữa, các cặp đôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên khiến mâu thuẫn kéo dài.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng. Điều quan trọng nên làm lúc này là cần tránh chủ quan, hành động khinh suất để hạn chế tối đa sai lầm. Người tuổi Hợi nên tranh thủ thời gian này để bổ sung thêm tri thức cũng như nguồn năng lượng cho mình.

Ngoài ra Kim Mộc xung khắc dự báo những điều không tốt liên quan tới tiền bạc. Đây cũng có thể là bài học để tuổi Hợi cẩn trọng hơn. Bài học này còn theo bản mệnh trong suốt những tháng cuối năm.

Cuối ngày hôm nay 12/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên nhiều trắc trở - Ảnh 2
Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tình duyên của Tuổi Mùi lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Tuổi Mùi cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 12/8/2022 hôm nay, ngũ hành xung khắc nhắc nhở tuổi Mùi xem lại tình hình tài chính hiện tại. Nếu con giáp này không cẩn trọng từ bây giờ, tới cuối năm sẽ dễ vướng vào nợ nần. Vì thế, đừng chủ quan với bất cứ điều gì.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thật ổn định. Ngọ Ngọ tự hình cho biết tuổi Ngọ đang có xu hướng tự nhốt mình trong thế giới riêng tư. Bản mệnh không thể vượt qua ám ảnh vì thất bại trong quá khứ, kết cục chỉ cản trở đường tiến thân trong tương lai.

Cuối ngày hôm nay 12/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên nhiều trắc trở - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thật ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 12/8: TOP 3 con giáp tài lộc ổn thỏa, vận trình lên hương, thu nhập có phần khởi sắc, tiền tài rủng rỉnh, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay 12/8: TOP 3 con giáp tài lộc ổn thỏa, vận trình lên hương, thu nhập có phần khởi sắc, tiền tài rủng rỉnh, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này tài lộc ổn thỏa, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu.

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